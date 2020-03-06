各国各类政党积极支持中国疫情防控工作

本报北京3月5日电 （记者吴刚）中共中央对外联络部副部长郭业洲5日在国新办举行的新闻发布会上表示，截至目前，已有120个国家300多个政党和政治组织共500多人次向习近平总书记和中共中央发来电函表示慰问和支持，声援中国共产党领导的抗击疫情的人民战争、总体战、阻击战。

郭业洲表示，政党是国家政治生活的主体、国家决策的源头、民意的代表、舆论的引领者以及共同利益的提炼者。亚洲、非洲、拉丁美洲、欧洲、大洋洲等主要国家主要政党领导人均第一时间向我致电致函；表态声援的有左中右各类意识形态不同的政党，也有不同国家的执政党、在野党以及政党国际组织、地区政党联合体等。除发电发函以外，一些国家政党领导人还专门制作视频，在本国媒体上发表声明或者文章，支持中国人民开展疫情防控工作。

他说，除了政治意义上和道义层面上的支持外，也有许多政党政要联系中联部通过捐款捐物、举办活动等各种方式为中国人民抗击疫情提供具体的、有形的支持和帮助，如党内发出号召来组织捐款捐物，或利用本党在社会上的影响力，动员民间组织等多种力量来支持和帮助中国的抗疫斗争等。

郭业洲说，习近平总书记的英明领导、人民领袖深厚的为民情怀和世界担当，以及中国特色社会主义制度在疫情防控中的显著优势等，受到各国各类政党高度关注和积极评价。许多国外政党政要在来电来函中都对中国“集中力量办大事”的组织动员能力和执行落实能力表示惊叹，充分肯定中国的疫情防控阻击战为世界赢得了时间，积累了经验，同时对中国共产党基层组织所发挥的战斗堡垒作用和党员所发挥的先锋模范作用印象非常深刻。

《 人民日报 》（ 2020年03月06日 03 版）

(责编：李枫、岳弘彬)