中国元首外交凝聚全球战“疫”信心（环球热点）

制图：李治宏

新冠肺炎疫情暴发以来，中国全力阻击疫情扩散，统筹经济社会发展，加强国际交流合作，赢得国际社会普遍赞誉。中国国家主席习近平见来宾、通电话、致信函，频频开展元首外交，推动国际社会携手战“疫”。

在繁忙的战“疫”期间，活跃的中国元首外交不仅展现了中国打赢疫情防控阻击战的坚定信心，也展示了中国对全球公共卫生事业尽心尽责的大国担当，更以实际行动诠释了携手构建人类命运共同体的深刻内涵。

致谢意 珍视患难情谊

“古方按照世卫组织的专业意见，坚持维护两国正常交流合作，这是对中方防控工作的尊重和配合，中方高度赞赏古方和你本人对中方抗疫努力的理解和支持。”2月28日，习近平主席和古巴国家主席迪亚斯-卡内尔通电话时，首先向古方致谢。

致谢饱含真诚，患难更见真情。

疫情当前，雪中送炭最打动人心。2月5日，在韩国访问的柬埔寨首相洪森临时增加行程，赴华访问，“就是为了展示柬埔寨政府和人民对中国政府和人民抗击疫情的大力支持”。

“在这个特殊时刻，柬埔寨人民同我们站在一起。西哈莫尼国王和莫尼列太后专门向我们表达慰问和支持，首相先生更是多次力挺中方，今天又特意来华访问，体现了牢不可破的中柬友谊和互信，诠释了患难与共这一中柬命运共同体的核心要义。中方对此深表赞赏。”习近平主席在会见柬埔寨首相洪森时，对中柬两国铁杆兄弟情大加赞赏。

在元首外交引领下，许多像柬埔寨一样的朋友，坚定地同中国并肩战“疫”。蒙古国总统巴特图勒嘎访华，在此前捐款的基础上，再向中方赠送3万只羊；塞尔维亚总统武契奇表示愿随时访华；10多个国家元首和习近平主席通电话，170多个国家领导人、40多个国际和地区组织负责人通过各种方式对中国表示慰问和支持……

“危难时，更容易看清楚谁是真朋友和真伙伴。真朋友会挺身而出。这表明中国和这些国家的友谊和互信是经得起考验的。”中国国际问题研究院常务副院长阮宗泽接受本报采访时表示，这次疫情对中国和世界其他国家正常交往造成了一定冲击，而元首外交能够更直接地维护中国的国际交往，拉近中国和世界的距离。

“元首外交是中国特色大国外交的鲜明特色之一。”中国现代国际关系研究院院长袁鹏对本报表示，元首外交不仅在平时发挥引领作用，还在特殊时期发挥特殊作用，关键时期发挥关键作用。疫情当道，元首外交既发挥了关键和特殊作用，也对重大问题发挥了引领性作用。

元首外交不止是元首对元首的外交。2月20日，习近平主席给美国盖茨基金会联席主席比尔·盖茨回信，对盖茨和夫人领导的基金会慷慨解囊及致信表达对中国人民的支持，表示衷心的感谢。

真心换真心。心相近，情相通，战“疫”力量更强大。

2月15日，习近平主席在百忙之中抽空，给美国犹他州卡斯卡德小学四年级学生亲切复信。得知中国发生新冠肺炎疫情后，孩子们特地录制了一个题为《武汉加油·你笑来真好看》的歌唱视频，为中国抗击疫情加油鼓劲。

“这恰恰是元首外交的魅力。”袁鹏表示，一国元首能与另一国的普通民众平等交流，会发挥一般外交无法企及的特殊作用。

树信心 展现大国担当

“我们举全国之力进行防控，采取一系列前所未有的防控和救治举措，取得了重大成效”“我们完全有信心、有能力、有把握打赢这场疫情防控阻击战”“疫情对中国经济的冲击是短期的，中国经济长期向好的基本面没有改变”“相信经过努力，今年我们仍能实现既定的经济社会发展目标任务”……无论是元首通话，还是回复信函，抑或是会见外宾，习近平主席不断为国际社会增信释疑，传递信心。

“疫情是一次危机，也是一次大考。这既是对中国人民抵御风险的能力和意志的一个考验，也是对中国处理外交关系和维护国际形象的一个检验。”袁鹏表示，习近平主席坦诚透明地介绍了中国当前的疫情发展情况，系统客观地介绍了中国为抗击疫情所采取的切实措施，展现了中国负责任的大国担当，也向国际社会表达了中国强大的决心、信心、能力。

疫情当前，信心比黄金更宝贵。阿拉伯中国之友作家和新闻媒体人士国际联盟主席马尔旺表示，在习近平主席的领导下，中国人民临危不惧，举全国之力同心抗疫，共克时艰，创造了这个时代的奇迹。

“相信中国一定会取得抗击疫情的胜利”“对中国经济的发展抱有信心”……世界多国领导人纷纷表示，相信在习近平主席坚强领导下，中国一定能取得疫情防控阻击战的胜利。

“作为世界第二大经济体，中国的国际影响力前所未有地提升。疫情当前，中国采取强有力的疫情防控和经济恢复措施，对提振世界信心至关重要。”阮宗泽表示，正如习近平主席所说，疫情对中国经济的影响是暂时的。随着复工复产有序推进，中国社会秩序正逐渐恢复正常，为世界经济发展释放正面预期。

“疫情当前，中国把自己的事情做好，是对世界的最大贡献，也是赢得世界尊重的最佳途径。”袁鹏认为，中国众志成城抗击疫情，展示出中国人民在困难时期坚韧不拔的意志和行动力，展现了中国特色社会主义制度的优越性。

疫情防控面前，生命一律平等。“中方会像保护自己孩子一样，全力为埃塞俄比亚等各国在华留学生提供保障”“中方将继续采取切实措施，保障包括阿联酋公民在内的各国在华人员生活和身体健康”……在与多国领导人的通话中，习近平主席作出郑重承诺。

阮宗泽表示，习近平主席多次强调，要把人民群众的生命安全和身体健康放在第一位。中国不仅是这样倡导的，也是这样做的。这树立了中国政府对人民负责、敢于担当的大国形象。

促合作 共担人类命运

“应对新冠肺炎疫情等重大公共卫生事件需要全人类的集体智慧和协作，凸显构建人类命运共同体的重要性。”最早提出“全球化”概念的学者之一、英国社会科学院院士马丁·阿尔布劳发出呼吁。

“中方秉持人类命运共同体理念，不仅全力维护本国人民生命安全和身体健康，而且为维护世界公共卫生安全作出了积极贡献”“中国政府始终本着公开、透明、负责任的态度及时通报疫情信息，积极回应各方关切，加强同国际社会合作”……战“疫”时刻，“构建人类命运共同体”和“国际合作”成为中国元首外交的高频词。

中国是这么说的，也是这么做的。

一张时间表，记录着中国积极主动履行国际责任、同国际社会携手抗击疫情的坚实行动——

疫情发生后，第一时间向世界卫生组织通报信息，同有关国家保持沟通。1月12日，世界卫生组织宣布，已收到中国分享的新型冠状病毒基因序列信息；1月21日，中方公布新型冠状病毒核酸检测引物和探针序列；2月16日至24日，由多国专家组成的中国—世界卫生组织新冠肺炎联合专家考察组，在中国4个省份开展为期9天的调研；在部分国家和地区出现疫情扩散的形势下，中国迅速给予力所能及的支援……

世界卫生组织总干事谭德塞表示，中国强有力的举措既控制了疫情在中国境内扩散，也阻止了疫情向其他国家蔓延，为全球疫情防控赢得了时间。

“这是对人类命运共同体理念的生动实践。”袁鹏表示，全球化时代，疫情不分国别、种族、政治制度和意识形态，没有哪个人或者哪个国家可以独善其身。疫情发生后，全世界支援中国战“疫”，中国也投桃报李，在本国疫情逐渐出现好转时，向其他国家提供力所能及的援助。在应对全球性的重大问题时，国际社会应打破壁垒，真诚合作，才能尽快战胜疫情，实现共赢。

“习近平主席提出的构建人类命运共同体理念非常及时，得到现实发生的全球性挑战的印证。”阮宗泽表示，疫情是一个全球性挑战，团结协作才是正道。这恰恰是今天中国正在做的事情。中国和国际社会展开合作，分享中国抗击疫情的经验。这是中国对世界的贡献。

(责编：徐祥丽、杨牧)