自新冠肺炎疫情发生以来，中国广大医护人员迎难而上，日夜奋战在抗击疫情最前线。这一特殊群体的专业素质和奉献精神，在全球范围收获了广泛赞誉与敬佩。连日来，多名接受本报记者采访的美国公共卫生专家表示，中国医护人员是守护中国人民与世界人民健康的英雄。

波士顿大学国家新发传染病实验室主任罗纳德·科利与该校医学和国际卫生教授吉罗德·库施在给本报记者的一份联合书面回答中指出，当前疫情形势严峻，中国医护人员甘愿承受超常压力，这是因为他们明白，自己需要为患者、为国家、为世界提供帮助，全球公共卫生界和科学界都认识到他们所做的一切十分关键，感谢他们的专业精神。

科利与库施表示，中国医护人员因照顾患者或处理生物样本而将自己的生命置于危险之中，需要更多支持与鼓励。“他们是真正的英雄，应该得到政府、公众和国际社会最大支持，这包括为他们提供物资、药品、个人防护装备和培训。”

纽约西奈山伊坎医学院微生物系教授、RNA病毒专家彼特·帕莱塞表示：“疫情已经超出了常规医疗系统的承受力，中国医护人员正不知疲倦地照顾并治疗患者。中国科学家在病毒测序和快速检测方面表现出的速度和透明度也令人印象深刻。”

此前，上述3名专家都签署了国际顶级医学期刊《柳叶刀》杂志上刊登的一份联合声明。该声明由全球27名顶尖公共卫生领域科学家联合署名，明确支持正在抗击新冠肺炎疫情的中国科研、卫生和医护工作者。他们在声明中写道：“我们联署这份声明，以表达我们与所有正在疫情期间拯救生命、守卫全球健康的中国科学家和医护人员保持团结一致。”

在应对疫情的过程中，互联网上出现了一些与疫情相关的阴谋论。对此，受访美国公共卫生专家纷纷予以批评与谴责。帕莱塞强调：“所有证据表明，此次出现的新型冠状病毒和非典、中东呼吸综合征、禽流感等其他传染病病毒一样，是从自然界动物宿主中产生的。我们必须将资源用于应对病毒威胁，而不是将之浪费在阴谋论上。”

当前，疫情在中国以外地区扩散，这也再次表明，这次疫情是对全球公共卫生安全的挑战，有效应对离不开国际合作。

就下一步全球抗击疫情合作的重点，帕莱塞指出，需要特别关注的是那些应对重大疫情能力较弱的国家，国际社会有必要在诊断资源等方面向这些国家提供尽可能多的支持，以便进行有效的疫情监测。

科利与库施认为，国际社会与世界卫生组织有必要进一步共享样本和数据，并认真开展潜在疗法的相关临床试验。

（本报华盛顿3月4日电）

《 人民日报 》（ 2020年03月05日 03 版）

(责编：徐祥丽、杨牧)