驻英国大使刘晓明:战"疫"再次证明人类社会是命运共同体

人民网讯 据中国驻英国大使馆网站消息，当地时间2日，中国驻英国大使刘晓明做客皇家国际问题研究所，并发表题为《同舟共济，共克时艰，构建人类命运共同体》的主旨演讲。刘晓明指出，这场抗疫斗争再次证明，世界各国命运相联、休戚与共，人类社会是一个“你中有我、我中有你”的命运共同体。面对这场疫情，人类命运共同体理念进一步彰显了强大的正能量和感召力。

演讲全文如下：

尊敬的英国皇研所主席奥尼尔勋爵，

女士们、先生们，

下午好！感谢奥尼尔勋爵的热情介绍，很高兴再次做客皇家国际问题研究所。我出使英国十年来，曾多次到皇研所演讲，每次都有新启迪、新收获。

今天，奥尼尔勋爵希望我介绍一下中国外交和2020年外交议程。我想从当前大家最关心的新冠肺炎疫情谈起，从中国的抗疫斗争来思考和解读构建人类命运共同体，这一当今中国外交的基本理念，也是习近平外交思想的核心要义。

这次新冠肺炎疫情传播速度之快、感染范围之广、防控难度之大，对中国和世界都是一次重大挑战。疫情发生以来，中国政府始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位。在习近平主席坚强领导下，中国举国上下万众一心、众志成城，采取了最全面、最严格、最彻底的防控措施，全面动员、全面部署、全面行动，打响了一场抗疫人民战争。世界卫生组织高度赞赏中国抗疫努力，认为中国设立了应对疫情的“新标杆”。

中国的疫情防控工作既是对本国人民的生命安全和身体健康负责，也是在为全球共同卫生事业做贡献。中方在国内采取远超世卫组织建议和《国际卫生条例》要求的防控措施，付出巨大代价减缓了疫情在世界其他地方蔓延的速度。中方始终本着公开、透明、负责任的态度，开展疫情防控国际合作，共同维护和提升全球公共卫生安全。世卫组织总干事谭德塞积极评价中国的抗疫工作，称中国强有力的举措不仅是在保护中国人民，也是在保护世界人民，为全球疫情防控赢得了时间。

经过艰苦努力，中国疫情防控举措取得积极成效，治愈率持续提升，死亡率保持在较低水平。我坚信，有中国共产党的坚强领导，有中国特色社会主义制度的显著优势，有强大的动员能力和今非昔比的综合实力，有全体中国人民的团结奋斗，我们一定能够战胜这场疫情。不久前，习近平主席再次主持召开会议，就统筹推进疫情防控和经济社会发展工作作出全面部署。中国在做好疫情防控的同时，正努力把疫情带来的经济社会影响降至最低，继续为世界经济发展提供有力支撑。

女士们，先生们，

面对疫情，挑战是共同的，责任是共同的。这场抗疫斗争再次证明，世界各国命运相联、休戚与共，人类社会是一个“你中有我、我中有你”的命运共同体。习近平主席提出的构建人类命运共同体理念，超越了各国社会制度、历史文化和发展阶段的差异，彰显了人类共同的价值追求，顺应了历史潮流，直面当今世界最重要最紧迫的问题，为世界的发展、人类的未来指明了正确方向。面对这场疫情，人类命运共同体理念进一步彰显了强大的正能量和感召力。

维护人类健康福祉，需要秉持人类命运共同体理念。疫情没有国界，是人类面临的共同挑战，任何一个国家都不可能置身于全球公共卫生安全之外，需要同心协力、携手抗击。秉持人类命运共同体理念，守望相助、患难与共，筑成抗击疫情的“铜墙铁壁”，就一定能同心合力打败病毒，赢得抗击疫情的最终胜利。

实现世界长治久安，需要践行人类命运共同体理念。当今世界正处于百年未有之大变局，国际形势正发生深刻复杂变化，人类社会再次面临和平还是战争、发展还是停滞、对话还是对抗、包容还是隔阂等重大抉择。秉持人类命运共同体理念，同舟共济、共迎挑战，将人类前途命运掌握在自己手中，共同建设更加和平、安全、美好的世界，反映了世界人民的普遍愿望和共同心声。

捍卫国际公平正义，需要坚持人类命运共同体理念。虽然人类已经进入21世纪第三个十年，但个别国家仍固守冷战思维，醉心霸权主义和强权政治，奉行单边主义，随意践踏他国主权。个别国家政客和媒体攻击别国发展道路，煽动意识形态对立，散播“亚洲病夫”等种族歧视谬论。这些“人造病毒”如同自然界病毒，是人类社会的公敌。秉持人类命运共同体理念，以正义压倒邪恶、真理战胜谎言、包容取缔歧视，是国际社会的共同责任。

女士们，先生们，

面对上述形势和挑战，我们应该怎样建设人类命运共同体？我认为，可从以下四个方面入手：

一是坚持同舟共济，而不是同舟共“挤”，维护世界安全。中国坚定与世界各国共同奋战，全力筑牢控制疫情蔓延的防线，付出巨大努力和牺牲，得到国际社会的积极肯定和广泛支持。面对各种传统和非传统安全挑战，大国要有大国的担当，不应搞本国优先、相互对抗拆台，而应身体力行，为世界注入正能量。中国坚持积极倡导共同、综合、合作、可持续的新安全观，反对冷战思维和强权政治，与各国共谋和平与安全。近代中国饱受战乱之苦，深知和平来之不易。中国坚定不移走和平发展道路，希望其他国家也要走和平发展道路。各国都走和平发展道路，国与国才能和平相处，各国才能共同发展。新中国成立70多年来，中国没有主动挑起过任何一场战争和冲突。中国发展是要不断超越自己，不是要威胁谁、挑战谁、取代谁。中国越发展，维护世界安全的力量就越强，对世界和平的贡献就越大。

二是坚持互利共赢，而不是你输我赢，促进共同发展。不少朋友关心疫情对中国经济的影响，我想强调的是，疫情确实给中国经济发展带来了负面影响，但这是短期的、暂时的。中国经济有着强劲的韧性和足够的“免疫力”，长期向好的基本面没有也不会改变。经济全球化发展的势头也不会根本改变，让世界经济的大海退回到一个一个孤立的小湖泊、小河流是不可能的。越是面对困难和挑战，我们越要坚持以开放促合作、以合作促发展。有人鼓噪对中国搞“脱钩”和“科技封锁”，这是自我封闭、自我设限、自我倒退。改革开放40多年来，开放已成为当代中国最鲜明的标识。中国对外开放的大门将越开越大。今年1月1日起，中国正式实施《外商投资法》，将为各国拓展对华合作提供更广阔市场和更大商机。我们也希望各国坚持开放合作，为包括华为在内的中国企业提供公平、开放、非歧视的营商环境。

三是坚持多边主义，而不是单边主义，维护国际秩序。中国是最大发展中国家，也是第一个在《联合国宪章》上签字的联合国创始会员国。中国坚定维护以联合国为核心的国际体系，以国际法为基础的国际准则，以世贸组织为基石的多边贸易体制，成为维护多边主义的中流砥柱，这与个别国家大搞单边主义和“退群”形成鲜明对比。疫情让人们再次认识到，坚持多边主义、加强全球治理、增进国际协调是当务之急。单边主义、以邻为壑换不来独善其身，最终损害的注定是本国利益和各国共同利益。在抗击疫情的战斗中，中国始终秉持人类命运共同体理念，本着公开透明态度，坚定支持世卫组织发挥引领作用，与国际社会共同抗疫，为完善全球卫生治理做出积极贡献。

四是坚持互尊互鉴，而不是傲慢隔阂，共促人类文明。我从事外交工作已经46年，出使非洲、美洲、亚洲和欧洲多个国家，不同国家的文化文明给我留下深刻印象，使我看到不同的文明各有千秋，也各有不足。正是这种文明的差异和文明的多样性使我们这个世界丰富多彩。正如习近平主席所说：“文明因交流而多彩。文明因互鉴而丰富。文明交流互鉴是推动人类文明进步和世界和平发展的重要动力。”然而，近来西方有些人借疫情重拾“文明冲突”论调，对中国抗疫举措和发展模式说三道四，这不仅反映了他们的傲慢与偏见，也说明了他们的无知与愚昧。历史和现实告诉我们，解决人类面临的共同挑战，需要从不同的文明中寻求智慧、汲取营养。中华文明绵延5千多年，秘诀就在于兼容并蓄、和谐共生。面对疫情，中国特色社会主义制度充分展现了集中力量办大事的优势。我们将继续推进国家治理体系和治理能力现代化，积极完善重大疫情防控体制机制，健全国家公共卫生应急管理体制，也愿意学习借鉴其他国家公共卫生有益经验。我们呼吁各国尊重世界文明多样性，摆脱东西方的划分，超越南北方的差异，坚决反对文明冲突，反对种族歧视，真正把我们赖以生存的地球家园打造成人类命运共同体。

女士们，先生们，

2020年是中国发展进程中具有里程碑意义的一年。我们将全面建成小康社会，彻底消除绝对贫困，实现第一个百年奋斗目标。今年5月，我们将在北京主办联合国第二届全球可持续交通大会，积极打造全球互联互通伙伴关系；11月，我们将举办第三届中国国家进口博览会，共同分享中国发展红利。今年是中欧建交45周年，双方将举办中国—中东欧国家领导人峰会等重大活动，共同推动中欧关系迈上新台阶。今年是联合国成立75周年，我们将继续深入参与全球治理，为解决各种全球性问题贡献更多中国智慧和中国力量。今年中英将分别举办《生物多样性公约》第十五次缔约方会议（COP15）和《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方会议（COP26），这两次会议将为中英双方加强应对气候变化、环境保护、野生动植物保护等方面合作提供宝贵机遇和重要平台。

2020年也是习近平主席访英开启中英关系“黄金时代”五周年。不久前，习近平主席与约翰逊首相通电话，为两国关系发展指明了方向。在构建人类命运共同体方面，中英是天然合作伙伴。两国同为联合国安理会常任理事国，都倡导多边主义、支持自由贸易，都是东西方文明具有代表性的国家，都肩负着促进世界和平与发展的重要使命。双方应在构建人类命运共同体上承担更多责任，展现更多作为：

一是凝聚理念共识。双方应坚定维护多边主义和自由贸易，反对单边主义和保护主义，坚持互利共赢合作导向，在相互尊重基础上照顾彼此核心利益和重大关切，树立新型国际关系和东西方大国交往的典范。

二是强化国际协作。双方要加强在重大国际和地区事务中的沟通协调，共同应对全球性挑战，为国际社会提供更多稳定性。双方可就COP15和COP26加强相互沟通和支持，推动应对气变国际合作，引领全球绿色和可持续发展。

三是深化务实合作。双方应加强优势互补，不断拓展人工智能、清洁能源、数字经济、金融科技等领域合作，深化“一带一路”第三方市场合作，为促进两国和世界繁荣发展做出更多积极努力。双方还要加强公共卫生合作，加快疫苗、新药研发，共同维护世界公共卫生安全。

女士们，先生们，

中国文字中“危机”一词充满智慧和哲理。它是由“危”和“机”两个字组成的，即“危中有机”、“危可化机”。不久前，我在BBC“安德鲁·马尔”访谈节目中问马尔先生是否懂中文，他说你能看出我不懂。我向他介绍了“危机”一词，他听得很认真。我并不是教他中文，而是向他介绍中国的哲理。由此我想到丘吉尔也有一句类似的名言：“克服困难就是赢得机遇（Difficulties mastered are opportunities won）”。我想丘吉尔也一定不懂中文，尽管他是语言大师。可见，中西方文明有许多相近和相通之处。我们应当记住这些至理名言。历史只会眷顾坚定者、奋进者、搏击者，而不会等待犹豫者、懈怠者、畏难者。让我们携起手来，提振信心、共克时艰、化危为机、深化合作，推动中英关系“黄金时代”行稳致远，为构建人类命运共同体，为建设一个持久和平、共同繁荣、更加美好的世界做出贡献！

谢谢大家！

(责编：徐祥丽、杨牧)