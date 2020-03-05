新华社开罗3月4日电 专访：密切新冠肺炎疫情沟通 加强双边友好务实合作——访中国驻埃及大使廖力强

新华社记者李碧念 吴丹妮

中国驻埃及大使廖力强近日接受新华社记者专访时说，新冠肺炎疫情发生以来，中国驻埃及大使馆一直与埃及各方保持密切沟通，向埃及和阿拉伯世界宣介中方抗疫举措，传递中国抗疫信心，同时继续加强中埃双边友好务实合作。

廖力强表示，疫情发生后中国驻埃及大使馆第一时间通过外交渠道同埃及总统府、外交部、卫生部等联络，约见、致电、致函埃及总理马德布利、议长阿里等重要官员30余人，多渠道、多平台展开沟通合作与信息共享，展现了中国负责任大国形象。

埃及总统塞西表示，埃及政府和人民坚定支持中方，相信中方有能力迅速战胜疫情，埃方愿竭尽所能向中方提供一切支持。阿拉伯国家联盟（阿盟）秘书长盖特表示，阿盟赞赏并支持中国为抗击新冠肺炎疫情所做巨大努力，相信中方有能力战胜此次挑战。

阿拉伯卫生部长理事会第53次会议2月27日在位于埃及首都开罗的阿盟总部召开，廖力强在会上介绍了中国抗击疫情的积极进展。在会后发表的声明中，阿拉伯国家卫生部长高度赞赏中国在防止新冠肺炎疫情扩散方面所做努力，相信中国有能力完全控制疫情，并推动全球抗击疫情国际合作。

本月2日，全国人大常委会副委员长陈竺在人民大会堂会见了到访的埃及总统特使、卫生部长哈拉。廖力强说，哈拉在访华前对中国采取坚决果断措施表示赞赏，对中国为保障世界人民身体健康付出的巨大努力表示感谢。

1日晚，位于埃及开罗、卢克索、阿斯旺的三大世界文化遗产地以灯光秀的形式同时亮起五星红旗图案，以此表达埃及政府和人民对中国抗击新冠肺炎疫情的支持。

廖力强介绍，为最大程度避免中方人员、货物来埃受影响和限制，使馆及时与埃及相关部门协调，埃及方面对通过苏伊士运河的中国船只和入境的中国旅客采取了恰当、合理的政策。

除与埃及官方保持密切沟通，使馆还通过新闻发布会、署名文章等多种形式持续向埃及社会介绍国内抗疫进展，推动埃及媒体理性、科学报道。埃及电视台在黄金时段播出相关权威消息，《金字塔报》《消息报》等埃及主流纸质媒体刊发上百篇文章，有效防止了社会恐慌情绪出现。

廖力强说，疫情发生以来使馆加强了领事工作，全力化解中国游客滞留问题。使馆建立了临时来埃及中国游客备案制度，确保24小时全天候提供领事服务与协助。

此外，使馆还指导、协助埃及中国学联、孔子学院和孔子课堂负责人开展疫情防控工作，与埃及高等教育和科学研究部、开罗大学、爱资哈尔大学、卢克索大学等高校就疫情防控管理工作进行对接协调。在使馆指导、协助下，在埃中资企业重大合作项目也有序推进，未受较大影响。

“上述举措有力地增强了埃方对中方疫情防控举措的信心，通过密切沟通，不仅形成了联防联控局面，也有效加强了双边各领域友好合作。”廖力强说。

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