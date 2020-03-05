中国代表：中国将继续为维护世界粮食安全作出贡献

新华社日内瓦3月4日电 联合国人权理事会第43次会议4日举行同粮食权问题特别报告员互动对话。中国代表在发言中表示，作为世界上最大的发展中国家和负责任大国，中国积极参与世界粮食安全治理，坚定维护多边贸易体系，落实联合国2030年可持续发展议程，将继续为维护世界粮食安全、促进共同发展作出积极贡献。

中国代表说，全球粮食体系不平等，发展中国家和弱势群体首当其冲。发达国家和联合国有关机构应切实帮助发展中国家加强粮食生产能力，提供资金和技术援助，以平等实现粮食权。

中国代表表示，美国继续忽视经社文权利，特别是粮食权。美国政府对其补充营养援助方案进行了大规模撤回和削减，对国家粮食安全造成威胁，美国“保障未来粮食供给”计划存在性别歧视。美国和欧盟实施的经济制裁和紧缩措施，阻碍粮食权的实现。

中国代表指出，民为国基，谷为民命。粮食事关国运民生，一国公民的粮食权得到保障是他们享有其他方面人权的基础。粮食安全也是世界和平与发展的重要保障，是构建人类命运共同体的重要基础。当今世界粮食安全挑战依然严峻，仍有8亿多饥饿人口，国际粮食贸易面临着保护主义和单边主义的干扰，不稳定因素增加，实现相关可持续发展目标任重道远。

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