综合消息：国际社会高度评价中国抗疫举措取得积极成效

新华社北京3月4日电 综合新华社驻外记者报道：连日来，国际社会高度评价中国抗击新冠肺炎疫情努力，认为中国采取“最勇敢、最灵活和最积极的”防控措施，取得积极成效，为世界公共卫生事业作出了重要贡献。

“新增病例数下降是最好证明”

面对疫情带来的严峻挑战，中国举全国之力，迅速采取最全面、最严格、最彻底的防控举措。中国—世界卫生组织新冠肺炎联合专家考察组认为，中国所采取的防控措施改变了疫情的发展轨迹，构建起防止疾病国际传播强有力的第一道防线。

考察组外方组长布鲁斯·艾尔沃德强调，中国采取了“非常务实的”系统性方案来防控疫情，“这些防控措施给人留下深刻印象，而且对产生实际效果至关重要”。

英国剑桥大学高级研究员马丁·雅克表示，中国在战“疫”中的表现令人印象深刻。中国政府应对有力，抗疫措施非常有效，新增病例数连续下降就是最好的证明。

澳大利亚广播公司网站发表文章说，短时间内，武汉建立了专门为新冠肺炎患者提供治疗的医院。这场危机虽然尚未结束，但新增病例数的增长渐渐放缓，“中国可能给我们所有人都上了一课”。

“最勇敢的防疫措施”

中国—世界卫生组织新冠肺炎联合专家考察组报告认为，中国采取了“最勇敢、最灵活和最积极的”疫情防控措施，在减缓疫情扩散蔓延、阻断病毒人际传播方面取得明显效果。世界见证了中国政府战胜疫情的坚定决心，见证了中国人民的团结力量，见证了中国制度的强大优势。

艾尔沃德强调，中国针对不同地区采取“差异化”防控措施、展现了惊人的集体行动力和合作精神，同时，科技驱动成为中国防控措施的一大特点。

“这是一种未知病毒，刚开始谁也不知道它的来源和特性，这无疑增加了应对难度，唯一能做的就是阻断传播。”雅克说，中国“做到了这一点”。雅克认为，中国制度的优越性是有效应对疫情的重要原因。

新加坡国立大学东亚研究所教授郑永年认为，中国疫情控制速度之快，从人类历史上看非常罕见。整个国家立即动员起来，政府官员、解放军、平民等全员参与，这非常不易。

“世界需要中国经验”

面对疫情来袭，中国秉持人类命运共同体理念，郑重承诺：及时同世卫组织和国际社会分享信息，加强疫情防控国际合作，共同维护地区和全球卫生安全。国际社会认为，中方公开、透明、负责任的态度和做法，为全球抗击疫情积累了宝贵经验，作出了重要贡献。

英国首相约翰逊在英国应对新冠肺炎疫情发布会上说，英国将继续就抗击疫情加强国际协调与合作，而这要得益于中国及时发布疫情信息。政府首席医疗顾问克里斯·惠蒂在发布会上多次援引中国公布的数据，他表示，中国政府每天公布疫情的最新数据，对外界“很有帮助”。

格鲁吉亚卫生部长季卡拉泽表示，中国在抗击新冠肺炎疫情中所做大量工作，为全世界树立了典范，格方愿借鉴中方防控疫情的良好做法和有益经验。

埃及卫生部长哈拉·扎耶德表示，如果不是中国政府采取了果断的预防措施，全球疫情形势将更加严峻。埃及感谢中国政府为抗击疫情作出的努力，愿向中国学习抗疫经验，与中国政府和人民一道共克时艰。

艾尔沃德强调，目前，中国的新增病例和疫情风险正在下降，而世界比以往任何时候都更需要获取中国有关疫情防控的专业知识和成功经验。（参与记者：班威、于佳欣、张代蕾、凌馨、王丽丽、陆海月、李铭、李碧念）

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