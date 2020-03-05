生命至上，大国担当（和音）

“祖国接我回家”，珍爱生命的旋律温暖人心。1月31日，在防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情的关键时刻，中国政府派遣民航包机，接回滞留在泰国、马来西亚的199名湖北同胞。高效有序的国家行动，把人民群众的生命安全和身体健康放在首位，切实为人民群众排忧解难，这就是国际社会有目共睹的中国。泰国媒体报道指出，中国政府决定派民航包机接滞留海外的湖北特别是武汉公民回家，体现了对国民的负责任态度，这种在疫情严峻时刻关心每一位公民的做法值得赞赏。

众志成城，勠力同心，中国人民正在与新型冠状病毒感染肺炎疫情进行严肃的斗争。中国快速形成一体联动、联防联控的局面，彰显了打赢疫情防控阻击战的坚定信心和充沛能力。国际舆论纷纷指出，中国采取了“公共卫生史上最具勇气、最为重大的举措”，这种“上下一心的凝聚力令人肃然起敬”，“只有中国才能够实现如此高效有力的应对”。国际观察人士看到，团结奋斗的中国气势，坚不可摧的中国意志，迎难而上的中国奇迹，正是中国特色社会主义制度优势所带来的。世界卫生组织的评价代表了国际社会的普遍看法——“中方行动速度之快、规模之大，世所罕见，展现出中国速度、中国规模、中国效率……这是中国制度的优势，有关经验值得其他国家借鉴。”

生命至上，人类命运休戚与共。中国政府站在人类命运共同体的高度决策施策，所采取措施既是保护中国人民，也是保护世界人民。中国政府始终本着公开、透明、负责任的态度及时向国内外发布疫情信息，积极回应各方关切，加强与国际社会合作，在世界范围内赢得广泛尊重和支持。“如果不是政府的努力，以及他们在保护本国人民和世界人民方面取得的进展，我们现在可能已经在中国以外看到了更多的病例，甚至可能是死亡。”世界卫生组织总干事谭德塞1月30日发表的声明，对中国担当给予高度评价。

“疫情是魔鬼，我们不能让魔鬼藏匿。”中国展现的负责任大国担当，增添了国际社会共同努力控制疫情传播、战胜疾病威胁的信心。中国发现疫情、分离病毒、分享病毒基因序列并与世卫组织和其他国家分享，速度之快令人印象深刻。世卫组织专家前往武汉实地考察，中国驻外机构同驻在国政府保持着密切沟通，及时通报疫情及中方的防控努力，这些都有利于世界各国掌握疫情进展，采取防控疫情的有效措施。文莱国会议员哈尼指出：“中国政府作出的努力不仅是对中国人民的健康负责，也是对国际社会的积极贡献。”

“我们战胜这场疫情的唯一途径是所有国家本着团结与合作的精神共同努力。”世界卫生组织呼吁所有国家共同付诸行动。信任中国，支持中国，选择同中国一起携手合作攻克疫情，这是世界上一切有良知的人们共同的心声，为打赢这场疫情防控阻击战增添了必胜的力量。

《 人民日报 》（ 2020年02月01日 03 版）

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