迎五洲客 计天下利（和音）

“中国国际进口博览会交易的是商品和服务，交流的是文化和理念，迎的是五洲客，计的是天下利，顺应的是各国人民对美好生活的向往。”11月4日晚，习近平主席在上海对出席第二届中国国际进口博览会的各国贵宾如是说。当第二届进博会的大幕徐徐拉开，“进博时刻”再度吸引世界目光，习近平主席的话将人们带入对进博会在短时间内成为国际盛会这一现象的深深思考。

无论从规模上还是效果上看，进博会都正在成为一种现象。这个由中国提出的国际公共产品，在全球范围内受到空前热烈的欢迎。今年举办的第二届进博会，规模更大，质量更高，活动更丰富。各国以及全球企业参展热情更高，无论是欧美，还是非洲内陆国、南太平洋岛国，都有更多企业积极参展。更多“全球首发”“中国首展”将亮相展会，进博会的品牌效应日益展现。

透过进博会，世界日益看到中国市场的巨大价值。“不来中国，哪有明天？”一位进博会参展商的话，说到了关键处。选择中国，就打开了未来之门。拥有近14亿人口的大市场和4亿中等收入群体，经济向高质量发展迈进带来的消费持续升级，中国让进博会天然具有巨大的吸引力。更可贵的是，中国对外开放的大门越开越大，营商环境不断改善，知识产权保护力度不断加大等，都让中国市场的吸引力越来越大。把握新时代中国发展机遇，实现共同繁荣进步，恰是各方共赴“东方之约”的共识所在。正如欧莱雅中国总裁兼首席执行官费博瑞感叹：“中国是一个‘海阔凭鱼跃’的地方。我感到自己‘如鱼得水’。”“水”与“鱼”的生动比喻，正是中国市场之于企业的真实写照。

透过进博会，世界真切感受到开放合作的价值。“立足当今，开放合作是推动世界经济稳定复苏的现实要求。放眼未来，开放合作是促进人类社会不断进步的时代要求。”习近平主席在首届进博会开幕式上的主旨演讲发人深省。当保护主义抬头、国际贸易增速放缓、全球对外投资持续下降，选择开放合作还是封闭独占，是各国必须面对的问题。正如古巴拉美通讯社报道指出：“进博会是保护主义给世界经济蒙上阴影之际中国点亮的灯塔，促进各大洲之间的贸易自由。”当风味独特的埃及橙通过进博会打开市场，埃及驻华使馆公使曼姆杜赫·萨尔曼感慨：“只要开放与合作成为世界的主流，千山万水都不再是障碍。”这就是进博会的力量，它让人们更加坚定对开放合作的信心。

透过进博会，世界更加认识到互利共赢的价值。中国搭台，世界合唱，这是进博会最大的特色。世界各国的产品可以从这里进入中国市场，也可以从这里打开世界市场，因此越来越多企业选择在这里“全球首发”新产品、新技术。“在经济全球化深入发展的今天，弱肉强食、赢者通吃是一条越走越窄的死胡同，包容普惠、互利共赢才是越走越宽的人间正道。”习近平主席阐释的理念，在进博会平台上获得广泛赞同。德国西门子大中华区首席执行官赫尔曼认为，进博会堪为示范，全球化时代需要更务实的沟通，更开放的心态，更广阔的共赢格局。

进博会联通的，不仅是产品与市场，更是理念与思想。“进博会现象”呈现着世界级热潮，雄辩地说明开放合作、互利共赢的发展理念，能够赢得人心、深入人心。

《 人民日报 》（ 2019年11月05日 04 版）

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