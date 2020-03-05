最近，利比亚“国民军”与民族团结政府在首都的黎波里周边地区的对峙持续升级，冲突并无减弱迹象。

3月3日晚，的黎波里的米提加国际机场遭到9枚火箭弹袭击，其中一枚落入机场区域，袭击发生后该机场暂停航班起降。米提加国际机场已连续多次遭袭被迫关闭。利比亚民族团结政府军方2月28日声明说，哈夫塔尔领导的“国民军”当天向米提加国际机场及的黎波里多个居民区发射60余枚火箭弹，造成一名妇女受伤。

双方自2019年4月爆发冲突以来，已致数千人丧生，超过15万利比亚人被迫逃离家园。今年1月19日，利比亚问题柏林会议举行并通过成果文件，联合国安理会在2月12日通过第2510号决议，两份文件均认为需要在利比亚全国范围内实现停火和实施武器禁运，才能启动和平进程。

柏林会议结束后，联合国利比亚支助特派团从经济、军事、政治三方面主导会谈，推进利比亚和解。其中政治会谈2月26日在瑞士日内瓦启动，但冲突双方分歧很大，并且都有代表退出。联合国秘书长利比亚问题特别代表萨拉姆2月28日表示，由于的黎波里受到袭击，此前达成的有条件停火几近破裂。

利比亚2011年发生政权更迭后，全国各地武装割据严重，国家政治动荡，经济濒临崩溃，人道主义危机日益严重。利比亚冲突还给周边国家带来巨大的负面溢出效应。由于缺少有效的边境管控，利比亚成为撒哈拉以南非洲难民和非法移民进入欧洲的主要通道，战乱也成为滋生恐怖主义和极端主义的温床。

中东舆论认为，利比亚国内的部落化结构和“路线之争”导致国内局势错综复杂；地区国家在利比亚的地缘政治争夺将内战演变为“代理人战争”。此外，多方为了争夺利比亚油气资源主导权，令利比亚局势更趋复杂化。在这一背景之下，利比亚实现停火困难重重，局势难言乐观。

（本报开罗3月4日电）

《 人民日报 》（ 2020年03月05日 17 版）

(责编：曹昆)