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“中国集中力量办大事的制度优势充分彰显”（患难见真情 共同抗疫情）

——国际社会高度评价中国疫情防控取得积极成效

2020年03月05日05:15  来源：人民网－人民日报
 

　　新冠肺炎疫情发生以来，一场疫情防控人民战争、总体战、阻击战在中国打响。通过采取最全面、最严格、最彻底的防控举措，疫情防控形势持续向好、生产生活秩序加快恢复。一些国家政府官员、友好人士、社会团体等纷纷表示，中国疫情防控工作取得实效，充分彰显了中国共产党领导和中国特色社会主义制度的显著优势，坚信中国一定能取得疫情防控阻击战的最终胜利。

　　“中国完全有能力打赢这场疫情防控阻击战”

　　这次新冠肺炎疫情，是新中国成立以来在我国发生的传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的一次重大突发公共卫生事件。中国采取坚决有力防控措施，展现出色领导能力、应对能力、组织动员能力、贯彻执行能力，得到国际社会高度评价。

　　“疫情发生后，习近平主席亲自指挥、亲自部署，中方行动速度之快、规模之大，世所罕见，展现出中国速度、中国规模、中国效率。”土耳其—中国贸易促进中心主席阿德南·阿卡菲拉特强调，这是中国制度的优势，“中国的做法可以作为典范纳入世界抗击流行病史。正是在中国共产党坚强领导下，中国才有能力采取一系列举措。在这场抗击疫情的斗争中，中国集中力量办大事的制度优势充分彰显。”

　　泰国泰华通讯记者协会主席威奇表示，疫情发生后，中国反应速度之快，令人印象深刻。“中国政府对中国人民和世界人民的健康安全高度负责，果断决策，及时应对，全国上下团结一心，为战胜疫情共同奋斗，这体现了中国政府的强大治理能力和中国特色社会主义制度优势。在这一基础上，依靠强大的物质和技术基础，中国完全有能力打赢这场疫情防控阻击战。”

　　“疫情是人类社会面临的共同威胁。喀土穆市和武汉市是友好城市，喀土穆市民向武汉市民表示坚定支持。”苏丹阿拉伯—中国友好协会联合会秘书长阿里表示，中国及时采取有效措施防控疫情，体现了中国政府和中国人民的责任和担当。中方所作努力世界有目共睹。

　　俄中友好协会成员阿尔希波夫表示，中国政府采取了非常正确的举措，加强区域管理，防止疫情蔓延。“在我看来，这样的行动力在其他国家是不可能实现的。中国政府和中国人民全力以赴，展现出的决心和凝聚力令人震撼。”

　　“为中国医护人员的拼搏精神和救死扶伤的高尚医德感动”

　　中国人民在抗击疫情中展现出的磅礴力量，以及中国医护工作者义无反顾的敬业精神，赢得国际社会广泛赞誉。

　　俄罗斯国家总防疫师安娜·波波娃高度评价中方为抗击疫情所作的巨大努力和取得的重要成果。她表示，在中国政府和中国人民的共同努力下，疫情得到有效控制，治愈人数不断上升，俄方对此高度赞赏。“俄防疫专家团同中方同事进行了卓有成效的合作，俄方愿继续加强同中方的卫生防疫合作。实践证明，中方采取的防疫措施是十分有效的。”

　　“中国医护人员的敬业精神令人赞叹！”俄罗斯国家杜马第一副主席、俄中友好协会主席梅利尼科夫表示，中国政府采取了所有必要措施，遏制了疫情蔓延，并将损失降到最低。相信中国政府与中国人民一定能成功战胜疫情。

　　希腊—中国友好协会第一副主席阿玛利亚·马提亚都表示，中国为防控疫情采取有力措施，付出巨大努力，展现出高度的责任感和行动力，令人钦佩。“我为中国医护人员的拼搏精神和救死扶伤的高尚医德感动，相信中国一定能战胜疫情。”

　　“中国为抗击疫情付出了巨大努力，动员了全国力量。中国医护人员争分夺秒，夜以继日抗击疫情。”波黑社会活动家迪兹达雷维奇说，“我们与中国人民站在一起。”

　　德国汉堡市市长彼得·辰切尔表示：“为所有奋战在抗疫前线的医护人员加油，汉堡人民坚定站在中国人民身边！”

　　“中国一定能够保持经济社会良好发展势头”

　　新冠肺炎疫情不可避免会对经济社会造成较大冲击。国际人士纷纷表示，中国经济长期向好的基本面没有改变，疫情的冲击是短期的、总体上是可控的，对中国经济发展前景充满信心。

　　意中商会和意中基金会发表联合声明称，已为意大利和中国在战胜疫情后恢复生产、加强经贸合作做好准备。“意大利与中国休戚与共，守望互助，我们时刻准备尽一切努力推动和发展两国间的经贸往来。”

　　“中国正在积极抗击疫情，目前各方面形势都在向好的方向发展，大家都对中国经济的韧性和稳步发展充满信心。相信伟大的中国人民一定能够战胜疫情。”苏丹—中国友好协会秘书长希尔说。

　　俄中友好协会第一副主席加林娜·库利科娃表示，相信在中国共产党的领导下，中国人民一定能够战胜疫情，如期实现全年经济社会发展目标任务。

　　菲律宾达沃市市长萨拉·杜特尔特表示，高度赞赏中国政府为抗击疫情所作的巨大努力，相信在中国人民坚韧不拔的努力下，中国一定能早日战胜疫情。

　　世界经济论坛执行董事兼大中华区首席代表艾德维说：“我已经在中国生活了将近5年。此次疫情发生后，我选择留在中国。我看到了中国人民为抗击疫情所作的巨大努力。我想向中国共产党和中国政府表示崇高敬意。中国共产党和中国政府采取强有力措施，带领中国人民顽强抗击疫情，为维护中国和世界其他地区人民的安全健康作出了重要贡献。我们相信，中国一定能够保持经济社会良好发展势头。”

　　（本报北京、安卡拉、曼谷、喀土穆、莫斯科、罗马、柏林、约翰内斯堡、布鲁塞尔3月4日电  记者王莉、王传宝、孙广勇、林芮、赵益普、苏航、屈佩、张光政、张晓东、韩硕、孔歌、花放、吕强、任彦）


　　《 人民日报 》（ 2020年03月05日 03 版）
(责编：曹昆)
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