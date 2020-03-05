凝聚共同战斗的精神力量（和音）

中国人民的宽广胸怀和不屈精神，不仅让心心相通、命运与共的生动故事熠熠生辉，而且彰显了构建人类命运共同体的精神力量

“精神是一个民族赖以长久生存的灵魂，唯有精神上达到一定的高度，这个民族才能在历史的洪流中屹立不倒、奋勇向前。”在抗击新冠肺炎疫情的斗争中，中国精神为世界所瞩目。护目镜遮不住的坚毅专注眼神，口罩勒出深深压痕的脸庞，社区内外忙碌的身影，城市中不分昼夜奔忙的志愿者……一个个感人瞬间彰显震撼之力，被历史铭记。中华民族在经受考验时迸发出强大的精神力量，激励着中国，也鼓舞着世界。

“最让我震撼的是，每一个中国人都有很强烈的责任担当和奉献精神，愿意为抗击疫情作出贡献。”世界卫生组织总干事高级顾问布鲁斯·艾尔沃德分享在中国观察到的细节，打开了一个真切感知中国的视角：奋战在抗疫一线的医护人员和工作人员全力以赴，非常疲惫，有工作人员在同考察组谈话间隙困得睡着了；每一个被动员和组织起来的中国人，就像是在跟病毒打一场战争，肩负起阻止病毒蔓延的共同责任。在他看来，正是中国人民的坚韧和奉献，极大延缓了疫情的传播。世卫组织专家于细微处捕捉到的中国人的面貌，正是中华民族精神的体现。

不久前，美国彭博社在报道武汉暂时关闭离汉通道等举措正在取得积极进展时指出，这体现出一种深深植根于中华文化的“舍小家为大家”的理念。这与世卫组织感慨的“武汉街道空无一人，但是每个窗户后面都有配合应对疫情的市民”不谋而合。家是最小国，国是千万家；一心装满国，一手撑起家。无论是疲惫得在任何地方都能睡着的医生和护士，还是与时间赛跑的火神山、雷神山医院建设者，为居民代买药品、浑身挂满药袋的社区工作者，昼夜转运物资、接送医护人员上下班的志愿者……这些来自千万家庭的平凡个体，忘我地冲锋在疫情防控阻击战一线。高尚而美好的家国情怀，正是命运与共的精神内涵。

疫情面前，中国人民始终抱有必胜信念，体现出乐观坚韧的精神。在武汉方舱医院，病房内患者和医护人员竖起大拇指，医护人员在送患者出院后轻快地跳起了舞……没人知道这背后有多少汗水和泪水，但正是一个个压不弯的脊梁，让中国傲然屹立于世界。联合国秘书长古特雷斯称赞中国人民“为全人类作出贡献”，这贡献背后离不开中国人民愈挫愈勇的品质。

只要每个人都发光，萤火也能汇成星河。无论是奋战在抗击疫情一线的“逆行者”，为保障经济和人民生活默默付出的志愿者，还是坚守在疫情防控各个环节的“守望者”，通过“口罩航班”捐助抗疫物资的海外同胞，走出国门志愿帮助发生疫情的其他国家的中国专家组……在抗击疫情这场没有硝烟的战争中，海内外中华儿女以千千万万闪光的行动，汇聚成患难与共、同舟共济、坚不可摧的英雄伟力。“中国展现了惊人的集体行动力与合作精神”，世卫组织如此评价。中国人民的宽广胸怀和不屈精神，不仅让心心相通、命运与共的生动故事熠熠生辉，而且彰显了构建人类命运共同体的精神力量。

新冠肺炎疫情正在多个国家和地区扩散，世卫组织已将疫情全球风险级别上调至“非常高”。当此之时，中国战“疫”行动带给世界的启示更加珍贵。这是人类与病毒的较量，人类必须足够强大。命运共同体意识不可或缺，和衷共济、共同战斗的精神必不可少。应当相信，凭借人类命运共同体之伟力一定能够战胜疫情，赢得人类的生存和发展。

《 人民日报 》（ 2020年03月05日 03 版）

(责编：曹昆)