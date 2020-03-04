澳大利亚：大规模疫情仍有可能被阻止

人民网堪培拉3月4日电（记者陈效卫） 这两天，孤悬于南太平洋、60多年没有遭受重大疫情灾害的澳大利亚形势急转直下：首例新冠病毒感染死亡病例和首例人传人病例相继被发现；新增的5名感染者均为输入型病例，分别于近期从伊朗、韩国和日本返澳。澳国立大学传染病专家彼得·科利尼翁表示：全国范围内“现在几乎不可避免地会出现更多病例，但还没有看到会引起重大关注的持续的社区传播，大规模疫情仍有可能被阻止。”

抢购吉尼斯：一人狂买240卷厕纸

针对澳大利亚的疫情，悉尼大学传染病专家罗伯特·博伊表示了“近忧”。博伊坦言，这意味着疫情的下一个阶段已经开始，没有去过任何地方的普通澳大利亚人可能会感染上这种病毒，并把它传染给他们的家人和社区。

为了应对大规模疫情爆发，澳大利亚人纷纷涌向商店。意大利面、罐头食品、瓶装水、卫生纸和洗手液等保质期长的商品在全国各地尤为抢手。一直走“薄利多销”路线的好市多(Costco)超市，上述商品更是供不应求。堪培拉的Costco，很多货架已空空如也。记者在堪培拉北郊的商店购买洗手液，等到第二天才到货。而在疫情最为严重的新州，有人创造了一次疯狂抢购240卷厕纸的吉尼斯记录。该采购画面传到网上后，有网民调侃：这是在为子孙后代储备的节奏啊！

西澳大利亚州求生教练鲍勃·库珀对媒体表示，民众抢购，担心的不仅是新冠病毒，还包括民事事件、极端天气和停电等可能切断食物供应的因素。事实上，此前经历了长达5个月的山火“烤验”，很多失去信心的民众已成“惊弓之鸟”，储备食物已成了习惯，并非完全是应不时之需。如，山火来袭要逃离家园，既可饮用也有助于扑灭小火的瓶装水遂成为“标配”，但防疫主要是隔离在家，自来水不会中断，囤水就有些多此一举。

绝对保险的“第三国政策”并不“保险”

为避免新冠疫情蔓延，澳对外采取了异常严格的政策。2月1日，在发现全国首个确诊病例6天后，联邦政府对来自中国大陆地区的旅客突然14天内禁止入境，此后分别延至2月22日、2月29日和3月7日，并取消了所有中澳航班。为了绝对保险，澳政府规定中国大陆公民必须在第三国停留14天才可入澳，并隔离14天。目前，已有3万多中国留学生以此“曲线”方式返澳。其间，除了7名从“钻石公主”号上撤离的澳大利亚人被确诊外，全国无其他新增病例。从武汉撤离的500多名澳籍公民和永久居民在结束圣诞岛和达尔文市的隔离后也没有发现感染者。

除了严格的限制入境和隔离措施，澳政府还启用了价值约1亿澳元（约合4.58亿元人民币）的国家医疗储备物资，包括2000万个口罩、抗生素、疫苗以及洗手液等医疗卫生用品。目前，澳已将超过140万个医用外科口罩派发至全科医生、医护人员、药剂师以及“在边境面临风险或高危人群”的政府机构工作人员。

这期间，澳很多行业基本没受到限制。各类商店、银行、医院、饭店照常营业。无论是在街上还是室内，都看不到戴口罩的情况。大规模活动更是雷打不动地举行。仅在人口30多万、相对寂静的首都堪培拉，2月底至3月1日就举办过“国家多元文化节”和“皇家堪培拉农展会”，每次都有数十万人参加。

但目前，澳防疫形势趋于严峻。从2月28日起，多个州出现了从伊朗返澳的确诊病例。两天后，澳政府宣布将伊朗作为当前入境禁令所覆盖的地区之一。截至3月3日下午5时，澳已累计报告38个新型冠状病毒确诊病例，其中包括15例康复病例和1例死亡病例。在澳8个一级行政区划中，占总人口97%的6个州已经“沦陷”。绝对保险的“第三国政策”，并不“保险”！

疫情下的新礼仪：问候时间拍拍对方后背，切勿握手

面对不断严峻的形势，澳政府采取了多种举措。

澳总理斯科特·莫里森表示，联邦政府已与澳两大超市巨头Coles和Woolworth的管理层沟通，以确保所有民众的生活供应。两大超市负责人也承诺，突如其来的抢购潮导致缺货只是临时现象，超市有着充足的库存，顾客不必抢购囤货。

各州也采取了有力措施。以新州为例，该州的每家医院都设立了呼吸诊所，并设有急诊科，同时明令医护人员戴口罩，“只有保护自己，才能保护病人”。卫生部长布拉德·哈扎尔德特别强调，州政府和卫生官员一直对疫情保持着极为透明的态度，民众最好通过信息热线(1800020080)、事故应对中心等了解疫情，不要听信小道消息。

澳联邦政府也做了最坏打算。一旦出现形势恶化，政府将根据《大流行病紧急应对计划》采取措施，包括禁止大规模集会、关闭学校和托儿中心、封锁养老院等等。根据2015年实施的《生物安全法》，政府有权强制拘留携带病毒的人。

在此疫情下，见面问候礼仪也将产生“新花样”。哈扎德敦促人们相互问候时请拍拍对方的后背，而不是握手，以此扩大社交距离。“我不会建议‘请勿接吻’，但你要稍微注意一下吻的是谁。”哈扎德敦补充道。

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