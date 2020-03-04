国际观察：全球携手同行，合力阻击疫情蔓延

近几天，中国国内新冠肺炎疫情得到有力控制，形势积极向好。与此同时，韩国、日本等国疫情快速发展，作为重要邻国，中国同日本、韩国在经贸、人员等方面往来密切，如果日、韩疫情持续蔓延，将给我国的疫情防控带来严峻挑战。

当前，中国政府以保障人民群众生命健康为首要目标，依法依规对从境外疫情爆发地区来华的人员采取了居家或集中隔离、核酸检测等措施，严防疫情输入性传播。同时，我们在确保国内疫情防控稳步推进的前提下，向日韩等疫情严重的国家提供人道主义帮助。王毅国务委员兼外长在与日韩两国外长通电话时表示，中方感谢日韩两国政府和社会各界给予中国的宝贵支持，对两国疫情加剧感同身受，愿继续提供力所能及的帮助，支持两国政府和人民抗击疫情。

邻居遇到困难，帮助是理所当然的

“相知无远近，万里尚为邻”。2月13日，中国驻日大使孔铉佑在《中国世界遗产影像志》上亲自题写了这句古诗并赠送给14岁的“最美日本女孩”，感谢她和朋友们为武汉抗击新冠肺炎疫情筹集善款。这名日本女孩身穿旗袍，在东京池袋西口公园怀抱捐款箱，从早到晚拼命向路人90度鞠躬为武汉筹集资金的视频让人动容。而她只是此次抗击新冠肺炎疫情中，向中国伸出援手的众多日韩民众中的一员。

在中国发生新冠肺炎疫情之初，日本、韩国政府和社会各界即通过各种方式给予中国大力支持和援助。韩国总统文在寅表示“中国的困难就是我们的困难”，首尔市多个公共场所循环播放支持中国抗击疫情的视频。日本许多地方政府和企业主动向中方捐赠口罩、护目镜、防护服等防疫物资，东京晴空塔专门点亮了红色和蓝色，为武汉祈愿加油，有的学校还给学生家长写信，教育孩子们不要带着恶意去谈论中国武汉。一些日本捐赠给武汉的物资包装箱上写着“山川异域，风月同天”，一句跨越千年的偈语让我们感受到了日方的真诚和善意，温暖了无数中国人的心。

病毒无情人有情。韩国首尔市长朴元淳近日深情表示：“感谢北京市政府5年前在首尔因中东呼吸综合征疫情遭遇痛苦时给予的帮助，现在该是首尔报恩的时候了。”日本自民党干事长二阶俊博也表示：“邻居遇到困难，帮助是理所当然的。我们常讲患难见真情，日方愿举全国之力，不遗余力地向中方提供一切帮助，与中方共同抗击疫情”。任何有感恩之心的中国民众都不会无视，也不会忘记日韩两国人民在危难之时伸出的援助之手。

密切沟通合作，携手早日战胜疫情

2月28日，世界卫生组织将新冠肺炎疫情全球风险级别由此前的“高”调至“非常高”。在疫情全球蔓延风险不断上升的背景下，中国与日韩等邻国携手抗疫，不仅是出于国际主义和睦邻友好，也是我们自身抗击疫情的需要。

日本、韩国与中国的人文交流和经贸往来非常密切。2019年中国访日游客为959万人次，消费总额超过1000亿元人民币，占所有访日游客消费总量的36.8%。截至2018年底，韩国在华留学生约6.7万名，中国在韩国留学生6万人，均居对方国家留学生人数之首。中国还是日韩两国的最大贸易伙伴，产业链彼此关联衔接，经济发展高度融合，在绿色农业、汽车、高技术产业等领域具有很强的互补性。

新冠肺炎疫情在境外蔓延以来，中日韩三国政府密切沟通协调，及时采取了控制和减少不必要人员跨境流动等有效措施，这对阻断疫情传播至关重要。同时我们也要看到，新冠肺炎疫情客观上的确对中日韩三国间的正常人员往来和商贸活动产生了一定影响：中国赴日游客数量大幅下滑，中韩间航班数量从每周850班降至320班，数十万个商业订单被迫取消或延期交货。

邻人失火，不救自危。中日韩三国是近邻，助邻即是助己。在保障本国需求的同时，加强对日韩等疫情危急国家的经验分享和物资支持，既是中国作为负责任大国和友好邻邦的应有担当，也是内控外防巩固抗疫成果，携手合作赢得抗疫斗争的果断举措。路遥知马力，患难见真情。正如习近平主席在与韩国总统文在寅通电话时所说，我相信，战胜疫情之后，中韩两国人民友好感情会加深，双方各领域交往合作会更加活跃。

秉持人类命运共同体理念，携手国际社会共同抗疫

尽管一些人选择性地无视现实，执拗地不愿承认，但当今世界已经发展成为各国相互依存，你中有我、我中有你的人类命运共同体。这个共同体是全领域全方位的共同体，既包括安全共同体，也包括健康共同体。疫情面前，没有一个国家可以置身事外，没有一个国家能够独善其身。面对公共卫生危机，攻击抹黑不会让自身免疫，指责歧视无益于阻断疫情传播，世界各国应当秉持合作精神，团结互助，共克时艰。

新冠肺炎疫情发生以来，中国始终站在抗击疫情的第一线，采取了最全面、最严格的，甚至远超《国际卫生条例》要求的防控措施；中国的医护和科研人员争分夺秒完善诊疗措施，不断提升治愈率，降低病亡率，用中国速度为全球作出防疫准备争取了宝贵时间。这不仅是在保护中国人民，也是也为全球公共卫生事业尽责。联合国秘书长古特雷斯表示，中国为抗击新冠肺炎疫情并避免其蔓延付出了巨大牺牲，为全人类作出了贡献。

中国从发生疫情之初就高度重视国际卫生合作，始终本着公开、透明的原则，及时向各方通报疫情信息，分享病毒基因序列，与世界卫生组织、周边和有关国家密切合作，邀请国际专家并肩工作。中国政府高度重视各国在华公民健康，协同各国驻华机构加强外国侨民防疫信息通报和领事协助，信任、感动与理解、支持成为外国在华人士的普遍心声。中国用实实在在的行动赢得了世界的普遍认同与赞赏，生动践行了构建人类命运共同体的庄严承诺。

在疫情防控中，中国力量、中国效率、中国速度受到赞誉，中国治理的制度优势得到充分释放与彰显。在党中央统一指挥、统一协调、统一调度下，中国政府第一时间成立联防联控工作机制，31个省区市启动重大突发公共卫生事件一级响应，全国各地数万名医护人员和大量医疗与生活物资迅速有序驰援湖北，生动体现了中国特色社会主义制度“集中力量办大事”的优势。正如世界卫生组织总干事谭德塞评价，“中方行动速度之快、规模之大，世所罕见”，国际舆论亦普遍认为，中国为世界各国抗击疫情树立了典范，为国际社会应对传染病危机、推进全球公共卫生治理积累了有益经验，提供了重要借鉴。

在中国军民戮力同心抗击疫情的关键时期，很多国家也对中国的疫情防控工作给予了支持和帮助。截至3月2日，已有几十个国家的政府和人民纷纷向中国伸出援手，170多个国家领导人和40多个国际和地区组织负责人以电话、信函、声明等方式对中国表示慰问和支持。除日本、韩国外，俄罗斯、巴基斯坦、伊朗、卡塔尔等国纷纷向中国捐赠防疫物资；南非一家口罩生产商捐赠3万只口罩；德国学生唱响《让世界充满爱》为武汉送祝福……面对肆虐的病毒，世界各国人民选择同中国站在一起，真心诚意为中国鼓劲，为武汉加油。

“天下一家”。中国人民与世界各国人民的命运息息相关、休戚与共。印尼海啸、海地大地震、非洲埃博拉疫情，中国政府和人民都给予受灾国无私的帮助与支援。非典疫情、汶川大地震、新冠肺炎疫情，世界各国纷纷伸来援助之手。正是这样的彼此支持、相互信任，呈现了一幕幕真情交融、命运交织的感人故事，生动诠释着人类命运共同体的理念。

在全球化时代，惟有同舟共济、携手合作，才能共同战胜一个又一个挑战，才能实现人类社会和平安全、共赢发展、共同繁荣的美好愿景。中国人民抗击疫情的斗争正处在最关键阶段，不少国家也日益面临疫情的威胁。中国绝不会临阵退缩，更不会独善其身。习近平主席指出，中方愿同世界卫生组织和国际社会一道，共同维护好地区和全球的公共卫生安全。中国的承诺，言必信、行必果。

“相知无远近，万里尚为邻。” 新冠肺炎疫情是全人类面对的共同挑战，需要国际社会通力合作，携手应对。面对疫情，中国将继续秉持人类命运共同体理念，积极开展抗疫国际和地区合作，继续同相关国家保持密切沟通，分享防疫经验，协调防控措施，积极回应各方关切，并真诚地向有需要的国家提供帮助。有世界各国的鼎力支持，有国际组织和友好人士的大力相助，有中国人民的不懈努力，我们一定能与各国人民一道，夺取阻击新冠肺炎疫情的最后胜利。（作者系国际问题观察员）

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