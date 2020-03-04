在武汉，生活着数以万计的外国人。新冠肺炎疫情突如其来，他们中的许多人毅然选择留在武汉，同中国人民共同抗疫，用自己的方式为武汉加油，为中国鼓劲，“与中国同在”“武汉也是我的家”是他们对武汉这个“第二故乡”的深情告白。

阿部（伊拉克）：

中国好，世界才会好

“我就是地道的‘武汉人’。”阿部讲得一口流利的普通话。自2004年9月从伊拉克来到武汉求学，如今在武汉大学任教，阿部已经在武汉生活了16年，不仅将家安在武汉，还成了“武汉姑爷”。

“我和武汉市民一样，疫情发生后尽量不出门，出门就戴好口罩。”阿部说，他和妻子取消了去汉阳的岳父岳母家吃团年饭、拜年等活动。“每天在家看论文、做研究，有时间看看新闻、影视剧和健身锻炼，也有了更多时间指导孩子学习、陪孩子玩，我们的生活很充实。”阿部说。

在家的这段时间，阿部几乎每天都接到来自世界各地亲人和朋友们的问候，也希望通过他了解武汉真实的情况。

“我也看到一些国外媒体的报道，但我只相信自己亲眼看到的。”阿部告诉亲友们，他和家人都很好，中国政府采取了强有力的应对措施，医护人员非常有担当，其他地区也都在支持武汉。

开学了，阿部也变得忙碌起来。便利的通信手段，能够保证他进行线上授课。“我一直和学生们保持联络，他们正在加紧写论文，疫情没有耽误大家的学业。”

“这场疫情一定能够过去，武汉也一定会很快恢复生机与活力。”阿部说，这场疫情让他看到了中国人民同舟共济的精神，“我对中国战胜疫情充满信心。我会一直待下去，不会离开武汉的。中国好，世界才会好。”

伊布（也门）：

我要和中国人一起战胜疫情

旅居武汉的也门籍诗人易卜拉欣的中文名字叫伊布，现在一家三口都在武汉居住和学习。疫情发生后，也门驻华大使馆曾通知大家可以选择回国或者留下，他选择留在了武汉。“我不想离开武汉，我喜欢这里，我要和中国人一起战胜疫情。”伊布说。

上网看看新闻，写写诗歌，伊布的生活过得也很充实。“邻居挺关照我们，经常问家里缺什么，身体怎么样。谢谢武汉，这是一座有爱的城市。”伊布说。

伊布8岁的儿子阿布迪中文说得很好，经常做爸爸的翻译。最近，阿布迪每天在网上上课。“我想去学校，等疫情一结束，我就要去找同学们一起玩。”阿布迪说。

伊布的家人和朋友非常关心他在武汉的情况，“我跟他们说，武汉是一座美丽的城市，病毒终将被打败，武汉会越来越好。”

“就让泪水流淌/犹如滂沱大雨/雨后的大地/每个角落很快获得新生。”眼下，伊布正在创作一首新诗献给武汉，他要把对武汉的祝福都写出来，就像诗里写的：“黑夜度过/黎明又会来临/整个国度/终将迎来旭日东升。”

何晓娜（摩洛哥）：

我对中国防控疫情有信心

来自摩洛哥卡萨布兰卡的何晓娜已经在中国生活了6个年头，如今在武汉大学电子商务专业攻读博士学位。新冠肺炎疫情发生后，100余名摩洛哥公民选择暂时离开湖北，何晓娜选择继续留在学校。

跟往常一样，何晓娜每天坚持在房间里学习，学校为留学生们提供了生活物资。“武汉是我第二个家，我不能离开那些关心我、帮助我的中国人。我并不害怕，我对中国防控疫情有信心。”

何晓娜认为她的决定是完全正确的，她希望能到前线去当一名志愿者，并愿意为抗击疫情献血。“我是B型血，已经在中国献了四五次血。”2月19日，何晓娜还捐了5000元，“这只是一个小数目，只要有需要，我愿意做得更多。”何晓娜说。6年里，她一直在社交媒体上分享她在中国的学习和生活。受她影响，至少有500人走进摩洛哥孔子学院学习汉语。

“我妈妈为我所做的感到骄傲。”何晓娜说，“我不害怕病毒，因为我生活在一个强大的国家。中国会战胜疫情，我会继续为中国祝福！”

杨康（阿富汗）：

我们一起来保护武汉

“这是中国人民的特殊时刻，我要同他们在一起。”中国地质大学（武汉）土木工程专业2017级留学生杨康来自阿富汗，他也选择留在武汉。“武汉就是我第二故乡，我的青春就在这。”

最近，杨康加入了一个名为“钢铁侠”的国际志愿者服务队，同他一起的还有十几名志愿者，主要任务是协助老师为300多个留校的留学生服务。为了给大家做好生活保障，“钢铁侠”国际志愿服务队成立了订餐队、生活用品订购队、“我是女生”队和物资分发队等小分队。“留在武汉当一名志愿者，可以帮到其他同学，觉得很有意义。”杨康说。

“这次的经历是最难忘的。留学生志愿者和老师们一起抗击疫情。我们一起来保护武汉。”杨康说，“我想对武汉、对中国说，我们相信中国政府的决心和能力，武汉一定会好起来。中国加油，武汉加油！”

《 人民日报 》（ 2020年03月04日 16 版）

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