“中国为世界公共卫生安全作出重要贡献”（患难见真情 共同抗疫情）

新冠肺炎疫情发生以来，中国驻外使领馆及其他机构积极推进抗击疫情国际合作，进一步加强各国在公共卫生领域合作，提振战胜疫情信心。

“中国的主动作为让世界吃下‘定心丸’”

疫情发生后，中国驻外使领馆及其他机构及时同驻在国政府分享信息，并努力做好应对工作，为驻在国防控疫情工作提供支持和参考。

中国驻波黑大使馆在疫情发生后及时了解波方相关措施，提示入境波黑的中国公民积极配合波方相关检疫举措。同时，大使馆同波黑外交部、民政部等部门保持沟通，向波方通报中方防控疫情的相关信息。截至目前，波黑尚未发现新冠肺炎确诊或疑似病例。波黑部长会议副主席兼外长图尔科维奇表示：“波方钦佩中方为抗击疫情所作的巨大努力，感谢中方分享防控信息和宝贵经验。”

中国驻坦桑尼亚大使馆与坦桑尼亚政府举办联合吹风会，就疫情及中坦加强防控合作发表联合声明。坦桑尼亚外长卡布迪高度赞赏中方在抗击疫情中展现出的坚定意志和采取的果断措施。“中方及时高效应对疫情，并以透明、负责的态度同世卫组织、有关国家分享信息、开展合作，有力遏制了疫情在全球范围内的蔓延。中国为世界公共卫生安全作出重要贡献。”

中国驻希腊大使馆与希腊卫生部及其下属专业机构展开合作，有效促进了希方相关应对部署。希腊卫生部部长基基里亚斯说：“中国的主动作为让世界吃下‘定心丸’，希腊因此能提前建立应急处置机制，强化防控工作。”

中国援乌干达医疗队第一时间向乌卫生部门通报了中国国内疫情和有关防控举措，多次与乌总统及相关政府官员、世卫组织驻乌代表举行会谈，加强信息通报，密切配合乌方作好防控工作。在乌中资企业和社团还组织翻译志愿者，协助乌方开展检疫工作。

“展现出构建人类命运共同体的强大正能量”

近日，世卫组织已将新冠肺炎疫情的全球风险评估为“非常高”，欧洲疾控中心将欧洲的风险等级提升至“中度到高度”。联防联控，是全球化背景下应对传染病疫情的必然要求。中国政府通过驻外使领馆，向相关国家提供力所能及的帮助和支持。

为支持伊朗疫情防控工作，中国驻伊朗大使馆和当地中资企业已向伊朗捐赠多批物资；中国红十字会志愿专家团队一行5人已于2月29日凌晨抵达伊朗首都德黑兰。伊朗外长扎里夫高度评价中国抗击疫情工作取得的成效，并对中方善举表示衷心感谢：“新冠肺炎疫情是全球性问题。欢迎两国研究人员开展科研合作，彻底消灭病毒。”

鉴于日本疫情扩散出现新变化，中国驻日本大使馆主动联系国内有关厂家及慈善组织向日方紧急提供了一批新冠病毒核酸检测试剂盒。这一消息在中国驻日本大使馆社交媒体账号发出后，短时间内浏览量超过60万，点赞近万。日本网友纷纷留言：“感谢中方此刻的无私帮助，日中作为近邻应携手共渡难关。”近期，中国政府还分批次向日本捐赠5000套防护服和10万只口罩，其中前两批物资已于2月底运抵东京。中国多个地方省市、企业和个人也积极行动，向日本捐款捐物，助力日本抗击疫情。

中国驻韩国大使馆多方筹措，2月27日向韩国疫情最严峻的大邱市捐赠2.5万余只医用口罩，“道不远人，人无异国”“大邱加油！韩国加油！”的标语让韩国民众深受感动。韩国和平与民生问题研究所所长禹守根表示，当前，中国仍处于疫情防控最吃劲的关键阶段。“中国克服自身物资紧张困难，迅速出手援助韩国，展现出构建人类命运共同体的强大正能量。我们会记住中国给予的帮助。携手共渡难关，两国人民的感情一定会更加深厚。”

“中国理应获得国际社会的赞赏和感谢”

公共卫生安全是人类面临的共同挑战，需要各国携手应对。中国的疫情防控举措取得显著成效，为其他国家提供了有益借鉴。

比利时荷语区鲁汶大学医学专家马克·范·兰斯特表示，他的团队与中国驻比利时大使馆已经开展交流，就疫苗和抗病毒药物研发加强合作。“中国及时公开发布最新疫情数据，有助于各国相关医药科研机构推进研发进程。近期欧洲多国新冠肺炎病例持续增加，意大利已经开始借鉴中国相关做法。欧洲其他国家也应更多学习中国防控经验，有效应对疫情。”

日前，在中国和意大利医生的共同努力下，罗马两例新冠肺炎重症患者的核酸检测都已转为阴性。中国专家与意大利斯帕兰扎尼国家传染病医院治疗团队密切配合，通过视频连线对病患进行会诊，在治疗方法、用药及用量等方面予以指导。意方治疗团队表示收获很大。中方还向意大利卫生部、高等卫生研究院和国家传染病医院等分享了中国应对疫情的一系列措施，包括诊疗监测、流行病学调查、实验室检测、风险评估、密接管理、隔离管控措施等方面的数据及方法。

俄罗斯国家杜马俄中议员友好小组主席谢尔盖·加夫里洛夫表示，俄罗斯代表团已经应邀赴华交流危险疾病的预防和控制经验，同时俄中将开展药理学方面的研究合作。他表示：“中国政府采取了有效措施防止疫情传播，体现出负责任大国的风范和担当。中国理应获得国际社会的赞赏和感谢。”

（本报北京、罗马、约翰内斯堡、开罗、首尔、东京、布鲁塞尔、莫斯科3月3日电 记者颜欢、龚鸣、韩硕、吕强、曲翔宇、周輖、马菲、刘军国、方莹馨、屈佩）

《 人民日报 》（ 2020年03月04日 03 版）

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