习近平主席复信了！对美国犹他州小城奥勒姆的卡斯卡德小学的师生而言，这是一个大新闻。

“如果习爷爷来访问，我们想请习爷爷一起吃甜甜圈。”这是卡斯卡德小学四年级学生莎拉在得知收到复信后的“甜蜜反应”。莎拉在亲手制作的贺卡中告诉习爷爷，她最爱吃甜甜圈。

春节前夕，卡斯卡德小学50名四年级学生用中文写给中国国家主席习近平新年贺卡，介绍他们学习中文的情况和个人爱好，表达对中国和中国文化的喜爱，表示希望能有机会访问中国，并祝习爷爷新年快乐。

2月15日，习近平主席亲切复信，鼓励他们继续努力学习中文，了解中国文化，为增进中美两国人民友谊作出贡献。

“很酷！”“太棒了！”这是孩子们收到复信后挂在嘴边的话。克莱尔说：“我问习爷爷中国很大吗？他信里说中国和美国一样，是很大的国家。”布鲁克琳说，习爷爷说很高兴看到我们的汉字写得这么好，汉语学得这么棒，“我感到很开心”。

犹他州有许多美国顶级滑雪场，好多孩子都对他们的老师郑亚敏说，想请习爷爷来这里滑雪。郑亚敏曾在美国教过3年书。2019年，她再次赴美，来到卡斯卡德小学任教。

郑亚敏告诉新华社记者，她经常鼓励孩子们把自己学到的中文运用到实际生活中，通过写信、看中国新闻等方式加强对中国和中国文化的了解。

她说，中国出现新冠肺炎疫情后，有的同学去问校长可不可以为中国募捐，有的同学拿来口罩，请老师帮忙寄往中国。

“口罩遮住你的脸，遮不住坚强，你笑起来真好看，像春天的花儿一样，把所有的病毒，所有的苦难，统统都吹散……”郑亚敏改编的歌曲《武汉加油·你笑起来真好看》经卡斯卡德小学学生们演唱后，在网络上迅速传播，打动了无数人。

卡斯卡德小学校长达林·约翰逊说，收到习近平主席的复信，他们感到很自豪。“中国是一个大国，正在抗击疫情，习主席一定非常忙碌，但他仍抽出时间给孩子们回信。这是非常、非常大的荣誉。”

约翰逊说，卡斯卡德小学计划明年安排学生访问中国，让孩子们亲身感受这个充满魅力的国家。

（新华社洛杉矶3月2日电 记者高山、朱莉娅·皮尔庞特）

《 人民日报 》（ 2020年03月04日 03 版）

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