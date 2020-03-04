人民网>>国际

“我们想请习爷爷一起吃甜甜圈”

——美国卡斯卡德小学师生欣喜收到习近平主席复信

2020年03月04日05:09  来源：人民网－人民日报
 

　　习近平主席复信了！对美国犹他州小城奥勒姆的卡斯卡德小学的师生而言，这是一个大新闻。

　　“如果习爷爷来访问，我们想请习爷爷一起吃甜甜圈。”这是卡斯卡德小学四年级学生莎拉在得知收到复信后的“甜蜜反应”。莎拉在亲手制作的贺卡中告诉习爷爷，她最爱吃甜甜圈。

　　春节前夕，卡斯卡德小学50名四年级学生用中文写给中国国家主席习近平新年贺卡，介绍他们学习中文的情况和个人爱好，表达对中国和中国文化的喜爱，表示希望能有机会访问中国，并祝习爷爷新年快乐。

　　2月15日，习近平主席亲切复信，鼓励他们继续努力学习中文，了解中国文化，为增进中美两国人民友谊作出贡献。

　　“很酷！”“太棒了！”这是孩子们收到复信后挂在嘴边的话。克莱尔说：“我问习爷爷中国很大吗？他信里说中国和美国一样，是很大的国家。”布鲁克琳说，习爷爷说很高兴看到我们的汉字写得这么好，汉语学得这么棒，“我感到很开心”。

　　犹他州有许多美国顶级滑雪场，好多孩子都对他们的老师郑亚敏说，想请习爷爷来这里滑雪。郑亚敏曾在美国教过3年书。2019年，她再次赴美，来到卡斯卡德小学任教。

　　郑亚敏告诉新华社记者，她经常鼓励孩子们把自己学到的中文运用到实际生活中，通过写信、看中国新闻等方式加强对中国和中国文化的了解。

　　她说，中国出现新冠肺炎疫情后，有的同学去问校长可不可以为中国募捐，有的同学拿来口罩，请老师帮忙寄往中国。

　　“口罩遮住你的脸，遮不住坚强，你笑起来真好看，像春天的花儿一样，把所有的病毒，所有的苦难，统统都吹散……”郑亚敏改编的歌曲《武汉加油·你笑起来真好看》经卡斯卡德小学学生们演唱后，在网络上迅速传播，打动了无数人。

　　卡斯卡德小学校长达林·约翰逊说，收到习近平主席的复信，他们感到很自豪。“中国是一个大国，正在抗击疫情，习主席一定非常忙碌，但他仍抽出时间给孩子们回信。这是非常、非常大的荣誉。”

　　约翰逊说，卡斯卡德小学计划明年安排学生访问中国，让孩子们亲身感受这个充满魅力的国家。

　　（新华社洛杉矶3月2日电  记者高山、朱莉娅·皮尔庞特）


　　《 人民日报 》（ 2020年03月04日 03 版）
(责编：曹昆)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved