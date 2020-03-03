塔驻华特命全权大使：中国人民必将战胜疫情

人民网讯 据塔吉克斯坦驻华大使馆微信公众号消息，3月3日，塔吉克斯坦驻华特命全权大使帕尔维兹·达夫拉特佐达发文指出，在习近平主席的坚强领导下，中国人民上下一心、同舟共济、全力以赴，打响疫情防控的人民战争。相信中国人民必将在抗击疫情的战斗中取得胜利。

全文如下：

近期，中国暴发新冠肺炎疫情，不少中国民众的生命安全和身体健康受到影响。塔吉克斯坦和中国是山水相连的好邻居、真诚互信的好朋友、合作共赢的好伙伴、彼此扶持的好兄弟。塔吉克斯坦人民深深牵挂着中国人民的安危，塔吉克斯坦人民与中国人民永远在一起。

在中国人民奋力抗击疫情的重要时刻，塔吉克斯坦总统埃莫马利·拉赫蒙向中国国家主席习近平致慰问信，衷心祝愿患者早日康复，相信中国领导人和政府积极致力于遏制疫情蔓延，一定会取得预期效果。塔吉克斯坦政府竭尽所能，为中国援助了一批急需医疗物资。

塔吉克斯坦高度赞赏中国政府在疫情防控工作中采取的高效有力举措。在习近平主席的坚强领导下，中国人民上下一心、同舟共济、全力以赴，打响疫情防控的人民战争。火神山医院、雷神山医院迅速建成；中国政府以公开透明、高度负责的态度与世界各国积极合作……这一切让我们再次看到中国速度、中国力量和中国担当！我相信，中国人民必将在抗击疫情的战斗中取得胜利。

面对来势汹汹的疫情，中国的医护工作者、中国人民解放军战士和志愿者们逆行而上。中国许多干部和群众冲在抗击疫情第一线。他们坚守岗位、积极作为，贡献着自己的力量。塔吉克医学家阿维森纳曾对医生的职业素质给予了敏捷、细腻、智慧和果断等独到的评价。在我看来，中国医护工作者所表现的勇敢和业务能力正是这些优秀素质的最好体现。

更令我钦佩的是，在中国共产党的坚强领导下，中国正有序恢复生产生活秩序，继续统筹推进经济社会发展各项工作，努力实现既定的发展目标任务，确保全面建成小康社会圆满收官。

塔吉克斯坦与中国一样，有着古老优秀的传统文化。每年3月21日庆祝纳吾鲁孜节，类似中国春节。这两个节日都有迎接万物复苏及勾画美好梦想的寓意。我深信，在辞旧迎新的纳吾鲁孜节来临之际，中国人民必将战胜疫情。

没有一个冬天不可逾越，没有一个春天不会到来。中华民族是历经磨难、百折不挠的民族。我相信中国战胜这次疫情后，将更加繁荣昌盛。

(责编：刘叶婷、杨牧)