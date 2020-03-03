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28亿只咖啡杯去了哪里（环球走笔）

李  强

2020年03月03日05:16  来源：人民网－人民日报
 

　　“每小时德国人会扔掉32万只一次性咖啡杯。”当德国环境部长舒尔策去年道出这一事实时，很多人感到震惊。

　　1小时32万只，1年就是28亿只。德国垃圾回收率高是世界闻名的，帆布购物袋和饮料瓶回收机已是日常标配，但28亿只咖啡杯尴尬地揭示：德国每年人均产生超过226千克包装垃圾，高居欧洲第一。

　　网购包裹、餐饮外卖、超市里分装的水果和奶酪……种种生活便利的背后，是与日俱增的环境压力。在德国，塑料包装回收率声称达到近50%，但这仅指回收企业收到的垃圾量，最终循环利用率只有15.6%。饮品、食品包装不在此列，这些塑料或塑料涂层纸，因为回收成本太高，最终被焚烧或出口到其他国家。

　　去年，波兰城市罗兹的垃圾填埋场屡屡发生火灾。当地调查发现，超过25%的垃圾来自德国，绝大部分并未通过合法申报。土耳其、乌克兰等国进口的欧盟垃圾近年也在增加。在这些国家处理垃圾费用只需德国的一半，而在一些亚洲国家禁止垃圾进口前，欧盟垃圾出口商甚至能赚得丰厚利润。

　　长期以来，发达国家的垃圾“高回收率”神话，很大程度上归因于这样的“环境压力转嫁”。

　　德国有世界顶尖的垃圾回收技术，却选择将垃圾运出国门，凸显了全球垃圾治理的难点：在利润面前，人们本能地选择成本最低的方案，因此欧美国家放慢了对塑料垃圾的治理步伐，甚至推出更多更复杂的产品包装；发展中国家不但要接纳发达国家转移出的环境负担，还面临环保产业转型升级的挑战。

　　随着发展中国家经济水平和环保意识的提升，全球垃圾治理的结构性失衡正在显现，发达国家对垃圾“眼不见，心不烦”的态度难以为继。更何况，送出去的垃圾和污染，最终会通过大气、水源和食物链由全球共担，没有人能独善其身。

　　追逐利润造成的难题，或许可以以经济思维探寻出路。几年前欧盟对超市塑料袋收费后，塑料袋使用量下降近一半。欧洲环保人士不止一次呼吁，应当对非再生塑料包装额外征税以减少其使用量，这并非苛求。如今坦桑尼亚、肯尼亚和卢旺达等国已经全面禁止塑料袋。

　　“谁污染谁埋单”，这个道理不难理解。当人们要为一次性咖啡杯承担真正足够多的成本时，或许就会放慢脚步，用瓷杯喝咖啡了。


　　《 人民日报 》（ 2020年03月03日 17 版）
(责编：曹昆)
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