风雨同舟，共克时艰——澳大利亚墨尔本市政厅“亮红”为中国抗疫加油

新华网悉尼3月2日电（记者郝亚琳）由墨尔本市政府、澳大利亚中国总商会墨尔本分会和澳华历史博物馆联合主办的“风雨同舟、共克时艰”活动于当地时间2月27日晚举行，为中国抗击新冠肺炎疫情加油鼓劲。

当晚，象征中国国旗的红黄两色灯光点亮了墨尔本市政厅，全体嘉宾在市政厅阳台上拉起写有“风雨同舟、共克时艰”字样的横幅，手举“中国加油”“武汉加油”的荧光灯和标语，挥舞中澳两国国旗，高呼“中国加油、武汉加油”口号，共同为中国人民抗击疫情加油鼓劲。

中国驻墨尔本总领事龙舟在致辞中感谢维多利亚州和墨尔本市政府及澳大利亚社会各界向中国政府和人民给予的各种帮助和支持，介绍了当前中国为抗击疫情所采取的措施和取得的成效。他表示，在防止疫情的国际蔓延方面，中国筑起了第一道防线。中国人民特别是武汉人民为此付出了巨大牺牲和代价，为世界人民作出了重要贡献。疫情给中国经济带来的影响是阶段性的和暂时性的，中国经济长期向好的基本面没有改变。当前，中国政府正在统筹推进疫情防控和经济社会发展工作。我们完全有信心取得抗击疫情的最终胜利，并以更坚实的步伐迈向中华民族的伟大复兴。

墨尔本市市长莎莉·凯普表示，面对前所未有的疫情，各方应团结一致。墨尔本市与中国人民站在一起，坚定支持中国抗击疫情。

澳大利亚外交贸易部驻维多利亚州办公室主任安德鲁·坎普斯顿、澳大利亚中国工商业委员会全国主席大卫·奥尔森、多尔蒂研究所副所长麦克·卡顿、澳大利亚中国总商会墨尔本分会会长潘元生、澳华历史博物馆主席区镇标等维多利亚州各界人士和华人社团负责人等两百余人出席了活动。

据介绍，疫情暴发以来，中国驻墨尔本总领事馆以不同渠道和方式与维多利亚州政府和有关部门就疫情及时进行了沟通和交流，通过出席对外活动和走访华人社区，及时向当地社会各界介绍中国防控新冠肺炎疫情的有关措施和最新进展。此外，总领馆积极为受入境限制措施和航班取消等影响的中国公民提供咨询与协助，协调维多利亚州政府有关部门努力解决中国留学生和中资企业人员在入境方面遇到的困难，并作出妥善安排。

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