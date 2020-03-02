以色列举行一年内第三次议会选举

新华社耶路撒冷3月2日电（记者陈文仙 尚昊）以色列2日举行第23届议会选举，共有29个政党或党派联盟角逐议会120个席位。这是以色列在一年内举行的第三次大选，在以色列历史上尚属首次。

议会选举投票于当地时间2日7时（北京时间13时）开始，当日22时结束。根据中央选举委员会数据，以色列全国有投票资格的选民约为645万，全国共设10631个投票站。另外，选举委员会还为因新冠肺炎疫情正在接受隔离的5000多名以色列人设置了多个专门投票点。

记者从以色列警方获悉，选举投票当天，以警方在全国部署了1.8万多名警察，还有数千名安保人员在各地投票站巡视。另外，以色列当天关闭了通往约旦河西岸和加沙地带的所有口岸和检查站。

以色列第12频道电视台最新民调显示，现任总理内塔尼亚胡领导的利库德集团有望获得35个席位，以色列国防军前总参谋长甘茨领导的蓝白党有望获得33个席位。以色列第13频道电视台民调显示，利库德集团和蓝白党均将获得33个席位。这两个民调都显示，利库德集团主导的右翼阵营和甘茨主导的中左翼阵营均未能获得组阁所需的议会过半席位。

以色列是议会制国家，议会实行一院制，共120名议员，任期4年。只有获得3.25%以上选票的政党才能进入议会，获半数以上议席的政党可单独组阁。由于中小党派林立，以色列历史上从未出现单一政党组阁情况，历届政府都是由多个政党组成的联合政府。

去年4月，利库德集团赢得以色列第21届议会选举，但内塔尼亚胡组阁失败，议会随后解散。当年9月举行第22届议会选举后，总统里夫林先后授权内塔尼亚胡和甘茨组阁，但两人组阁均以失败告终，议会再次被解散。

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