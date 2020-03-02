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综合消息：欧洲新冠疫情日趋严峻 意大利确诊病例大幅上升

2020年03月02日16:28  来源：新华网
 

新华社北京3月2日电 综合新华社驻外记者报道：新冠肺炎疫情近日在欧洲及附近地区持续蔓延。3月1日，意大利确诊病例数大幅上升，累计确诊1694例，捷克和亚美尼亚首次出现确诊病例，法国和德国确诊病例也分别达到130例和129例。

意大利公民保护部部长、新冠病毒应急委员会专员安杰洛·博雷利表示，截至当地时间1日18时，意大利共有新冠肺炎病例1577例，比前一天增加约50%（528例），加上此前已治愈或死亡的病例，意大利已累计确诊1694例。

意大利现已对多个出现疫情的城镇采取封闭措施。意大利国家卫生研究所传染病部门负责人乔瓦尼·雷扎说，预计未来几天确诊病例数还会以较高速度增长。

捷克卫生部1日说，捷克首次发现3例新冠肺炎病例，其中两名患者已入住首都布拉格一家医院，另一名在捷克北部拉贝河畔的乌斯季市接受治疗。3名患者为两男一女，近期均曾前往意大利旅行，目前病情并不严重。

地处亚洲和欧洲交界处的亚美尼亚1日也报告了首例新冠肺炎病例。亚美尼亚总理尼科尔·帕希尼扬当天通过其个人社交媒体账号发布消息说，该国首名确诊患者是一名男性公民，2月28日从伊朗德黑兰乘飞机抵达亚美尼亚。

法国卫生部1日发布的数据显示，法国当天新增30例新冠肺炎病例，累计确诊130例。受疫情影响，巴黎卢浮宫博物馆1日闭馆，后续开放安排尚不明确。

德国疾病防控机构罗伯特·科赫研究所最新数据显示，截至当地时间1日15时，德国累计确诊129例新冠肺炎病例。德国目前已宣布取消多场展会、体育赛事等大型活动。德国内政部长泽霍费尔1日接受媒体采访时表示，为应对疫情，不排除将封闭部分地区或城市。

英国卫生部门1日报告新增13例新冠肺炎病例，累计确诊36例。英国卫生大臣马修·汉考克当天宣布，政府将加大疫情防控力度，具体措施包括指定一名部长级官员监督各政府部门的抗疫行动、成立一个包括公关专家和科学家在内的跨部门“战疫室”等。

据奥地利卫生部网站消息，奥地利1日新增4例新冠肺炎病例，累计确诊14例。奥地利卫生部长鲁道夫·安朔贝尔当天接受媒体采访时说，邻国意大利和德国的疫情发展令人担忧，欧洲需要形成积极统一的疫情应对策略。

丹麦和比利时卫生部门1日也报告新冠肺炎病例增加，两国累计确诊病例已分别增至4例和2例。（参与记者：杨晓红、李铭、陈占杰、陈晨、张毅荣、张家伟、于涛、林晶、潘革平）

(责编：贾文婷、刘洁妍)
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