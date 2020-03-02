综合消息：中国抗疫宝贵经验有借鉴意义——多方强调与中国加强合作携手抗疫 

新华社北京3月2日电 综合新华社驻外记者报道：近日，一些国家新冠肺炎确诊病例快速增加。多国政界和专业人士强调，中国抗击疫情积累的宝贵经验有借鉴意义，希望与中国加强在政策和专业等层面合作，同舟共济，共克时艰。

东盟秘书长林玉辉说，面对新冠肺炎疫情，中国政府采取了一系列强有力措施。中方及时向东盟通报疫情最新情况，双方的信息交流及时、充分。

林玉辉说，疫情造成的经济社会影响已在全球显现，各方必须共同努力加以应对。面对此次疫情，东盟愿与中国加强政策和专业层面的沟通协调，同舟共济，共克时艰。

法国普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸大区议会主席雷诺·米瑟利耶说，目前疫情在中国已得到有效控制。中国在医学研究和隔离措施等方面积累的经验，对欧洲具有借鉴意义。米瑟利耶说，不同国家之间，以及医务、科研人员之间分享抗击疫情的经验，对于世界范围内的疫情防控至关重要。

总部设在巴黎的国际商会秘书长约翰·丹顿近日向各国国际商会发表公开信，表示全球工商界正在采取行动，支持中国政府和中国人民的抗疫努力。国际商会正在寻求有效方法，充分利用国际商会全球网络，尽其所能为各方提供协助。

缅甸卫生和体育部公共卫生司中央传染病防治局副局长钦钦季说，中国与世界卫生组织保持密切合作，向世界各国分享有关信息，中国作出的努力得到联合国赞赏。

英国北爱尔兰第二大城市伦敦德里市长博伊尔说，疫情发生以来，中国政府反应迅速、举措有力，展现出令人惊叹的中国速度和中国效率，为世界其他国家抗击疫情积累了宝贵经验。

俄罗斯联邦消费者权益保护和公益监督局局长波波娃说，俄方从中方抗疫斗争中学到很多宝贵经验，实践证明中方采取的防疫措施十分有效。俄方愿继续加强同中方的卫生防疫合作。（参与记者：唐霁、梁希之、车宏亮、张东强、梁辉、吴刚、徐永春）

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