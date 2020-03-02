斯洛伐克议会选举　反对党提前锁定胜局

斯洛伐克2月29日举行议会选举。不完全计票结果显示，反对党普通人与独立人格党提前锁定胜局。外界普遍认为，2018年发生的一桩记者遇害案件左右了这场选举。

【命案持续发酵】

路透社报道，普通人与独立人格党去年支持率还不到6%，该党借助民众对一桩命案牵出政府高层腐败的愤怒而迅速壮大。

2018年2月，斯洛伐克记者扬·库恰克及其未婚妻马丁娜·库斯尼罗娃在首都布拉迪斯拉发附近的家中遇害。外界怀疑库恰克由于生前调查意大利黑手党组织与斯洛伐克政治人物有关联而遭毒手。

案发后的一项调查揭露，一名与政界人士和司法官员有来往的商人涉嫌主使谋杀案，这名商人目前正在接受审讯。

库恰克遇害案引发民众大规模抗议，迫使前总理罗伯特·菲佐2018年3月15日辞职，由彼得·佩莱格里尼接任。这也成为曾经名不见经传的苏珊娜·恰普托娃2019年3月30日成功当选总统的催化剂，她当年曾与数以万计的斯洛伐克人一同示威。恰普托娃是斯洛伐克历史上首位女总统。

普通人与独立人格党主席伊戈尔·马托维奇在选举前承诺，如果选举获胜，将迅速采取反腐败措施。他所在政党的口号为：“让我们一起打倒黑手党”。

政治分析师拉多斯拉夫·斯特凡契克河说：“这次选举主要是关于（选民）对正派政治的渴望……人们在投票站而不是上街抗议，表达对执政党方向党的反对。”

路透社报道，目前统计完的大多数选票结果显示，普通人与独立人格党支持率为24.95%。执政党方向党支持率为18.5%，或将收获2002年以来最差成绩。

【提前宣布胜选】

马托维奇当天提前宣布胜选。他告诉法新社记者：“我们将在其他反对党领导人的帮助下，努力打造斯洛伐克有史以来最好的政府……扬·库恰克及其未婚妻马丁娜·库斯尼罗娃唤醒了斯洛伐克。”

现年46岁的马托维奇是一名白手起家的百万富翁，深谙媒体行业，是普通人与独立人格党的创始人。

外界基于当前选情认为，如果马托维奇能设法整合零散的反对派，或能当选总理。分析师托马斯·科齐亚克告诉法新社记者：“新一届政府或许能执政到任期结束……这些反对党已经在野很久，所以他们的领导们渴望执政。”

斯洛伐克总统恰普托娃2月29日说，在决定由谁来组建政府时，她将考虑多名党首的“联合执政潜力”。

在斯洛伐克，总理掌握大部分行政权力，但总统有权任免总理和部长、宪法法院法官，否决议会通过的法案，商讨和批准国际公约。

斯洛伐克人口约为540万，经济高度依赖汽车制造业。欧盟委员会最近预测该国经济今年增长率为2.2%。斯洛伐克失业率相对较低，2019年末失业率大约为5.6%。（顾梓峄）（新华社专特稿）

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