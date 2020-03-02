土耳其正式“开闸”放难民入欧洲

土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安2月29日说，土耳其已经不再阻止难民从土耳其进入欧洲。

数千名难民试图进入希腊，希腊警察动用催泪弹阻止。

【土方正式“开闸”】

埃尔多安当天在伊斯坦布尔一场讲话中说，土耳其“无法应对新一轮难民潮”。美联社报道，埃尔多安指叙利亚伊德利卜省日益严重武装冲突引发的人道主义危机。联合国方面说，去年12月以来，伊德利卜局势已造成近90万民众流离失所。

埃尔多安说，土耳其不会继续阻止难民进入欧洲，大约1.8万名难民已经越过土耳其边界进入欧洲。他没有说明这一数字的统计来源，但说“人数还会增长”。土耳其目前收容350多万名叙利亚难民和许多来自非洲、中东等地区的移民。

“欧洲联盟必须信守承诺，”埃尔多安说，“我们没有义务照顾和供养这么多难民。如果你（欧盟）诚实和真诚，就需要分担”。

2015年欧洲移民危机时，大批非法移民从土耳其取道希腊进入欧洲。2016年，欧盟与土耳其达成应对难民潮的协议，欧盟承诺向土方提供60亿欧元，换取土方限制非法移民经由土耳其前往欧洲。只是，土耳其方面多次抱怨，这笔钱只有半数到账。

媒体解读，土方放行难民是施压欧洲主要国家关注伊德利卜局势。

土耳其部署在叙利亚伊德利卜省的军队2月27日遭叙利亚政府军空袭，33名士兵死亡。这是土军2016年军事介入叙利亚以来损失兵力最多的一天。土方官员2月28日披露，土方决定不再阻止叙利亚等国难民从土耳其经陆路或海路前往欧洲，已指示警察、海岸警卫队和边界安全官员放行。

【希腊加强防卫】

希腊政府重申不允许非法移民入境。政府发言人斯泰利奥斯·佩特萨斯2月29日告诉媒体记者，希腊过去24小时阻止大约4000名非法移民入境，“政府会竭尽所能保护边界”。

一名不愿公开姓名的希腊警察告诉美联社，难民28日夜间试图强行越境。希腊天空电视台播放的画面显示，在希土陆地边界，希腊防暴警察向大批难民发射催泪弹，阻止他们入境。还有一些难民乘坐橡皮艇从土耳其海岸前往希腊岛屿。

希腊总理基里亚科斯·米佐塔基斯29日早晨召集内阁、军方和海岸警卫队高级官员，举行紧急会议，讨论加强边界守卫。（高冰冰）（新华社专特稿）

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