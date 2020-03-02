欧盟全力阻止难民潮涌入

欧洲联盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩2月29日说，欧盟注意到从土耳其涌向希腊、保加利亚等欧盟国家的难民潮激增，随时准备出动欧洲边境管理局人员阻止难民潮。

【“头号优先任务”】

土耳其高官2月27日以来接连表态，由于叙利亚西北部局势升级、30多名土耳其士兵被炸死，土耳其“不再有能力容纳难民”，如果欧洲国家坐视不管，土方将允许境内数百万叙利亚难民进入欧洲。

据国际移民组织估算，随后几天，至少1.3万难民聚集在土耳其边境，试图进入希腊境内。希腊警方在边境动用催泪弹阻止，数次与难民发生冲突。此外，不少难民尝试进入保加利亚。

欧盟委员会主席冯德莱恩2月29日在社交媒体“推特”上说，欧盟委员会和欧洲理事会均密切关注难民潮事态，她和欧洲理事会主席夏尔·米歇尔与希腊、保加利亚等国领导人保持接触，“现阶段，头号优先任务是确保希腊和保加利亚获得我们的全力支持”。

联想2015年难民潮高峰之际，许多难民和非法移民在希腊、意大利等欧洲“门户国家”登陆，利用申根区国家互相开放边境的便利，继续北上进入更为富裕的德国等国家。当时，申根区多国为阻止难民涌入，不惜下令关闭边境。

《申根协定》有26个签字国，其中仅瑞士、挪威、冰岛和列支敦士登不是欧盟成员国。

针对外界关切，欧盟委员会一名发言人回应说，眼下尚无申根区国家宣布有意关闭边境。

【敦促土耳其守约】

欧盟委员会发言人说，欧盟委员会仍然希望土耳其遵守2016年难民安置协议，这一立场不变。

根据土耳其与欧盟2016年达成的协议，欧盟出钱，土耳其出力，一方面限制难民从土耳其去欧洲，另一方面土耳其接收从欧洲遣返的难民。不过土方多次抱怨欧盟承诺的资金没有全部兑现。现阶段，土耳其境内有大约360万叙利亚难民。

欧盟近来不断加强移民管控措施，例如欧洲边境管理局增募人手，但是要达到1万人的执法人员规模还需好几年时间。

另外，欧盟协助希腊在靠近土耳其的多个岛屿建造难民营，用于临时安置和初步筛选申请庇护的难民及非法移民。随着难民潮加剧，这些难民营人满为患、不堪负荷，人道主义状况堪忧。（杨舒怡）（新华社专特稿）

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