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萨赫勒地区安全形势难言好转

本报驻南非记者  吕  强

2020年03月02日05:25  来源：人民网－人民日报
 

　　联合国秘书长西非问题特别代表钱巴斯日前指出，非洲萨赫勒地区枪支、走私、腐败等问题使地区矛盾冲突进一步激化。恐袭、武装冲突导致萨赫勒地区人道主义危机雪上加霜。据报道，萨赫勒地区现有2000万人面临持续饥荒和营养不良的严峻威胁。2020年，布基纳法索、马里和尼日尔将有近500万儿童需要人道主义援助。联合国儿童基金会已发出2.08亿美元的募捐呼吁，以支持其在萨赫勒地区开展人道主义应急行动。

　　萨赫勒地区是位于非洲撒哈拉沙漠以南、苏丹草原以北的半荒漠区域，饱受贫困和自然灾害困扰。多个恐怖主义组织在这一地区盘踞，近年来恐怖活动激增。根据联合国安理会数据，自2016年以来，布基纳法索、马里和尼日尔因恐袭造成的伤亡人数增加了5倍。2019年，恐怖袭击造成了超过4000人死亡。特别是极端组织“伊斯兰国”在中东地区遭受重创以来，将目光投向萨赫勒地区，极端思想通过网络等形式在当地青年人中传播。

　　为应对紧张的安全形势，萨赫勒地区国家加大了反恐力度，与法国的合作也不断加强。法国国防部长帕利上月宣布，将向萨赫勒地区增派600名士兵，以强化打击这一地区的极端势力。增派的大部分士兵将前往马里、布基纳法索、尼日尔三国交界地带，另一部分人员将直接与萨赫勒五国集团联合部队共同作战。自2014年8月“新月形沙丘”反恐行动启动以来，法国此番增兵将使其在非洲的驻军超过5000人。

　　目前，萨赫勒五国集团联合部队、法国“新月形沙丘”反恐行动部队以及其他国家的安全部队组成了“萨赫勒联盟”，通过统一的指挥部对地区恐怖势力采取联合行动，并取得一定成效。尼日尔国防部日前发布公报称，尼日尔自2月1日起与法国军队在尼西部蒂拉贝里省展开联合行动，打死至少120名恐怖分子，缴获大量武器装备。蒂拉贝里省位于尼日尔与马里、布基纳法索交界处，极端组织和恐怖组织多次在此发动袭击，造成大量人员伤亡。

　　钱巴斯建议，各方应努力切断武装团体资金和补给来源、遏制非法贸易以及采取有针对性的制裁措施。有专家呼吁，要全力根除滋生恐怖主义的土壤，加强教育培训，为青年人创造就业和自我发展的机会。

　　（本报约翰内斯堡3月1日电）  


　　《 人民日报 》（ 2020年03月02日 16 版）
(责编：曹昆)
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