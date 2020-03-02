塔吉克斯坦总统拉赫蒙会见杨洁篪

本报努尔苏丹3月1日电 （记者周翰博）杜尚别消息：3月1日，塔吉克斯坦总统拉赫蒙在杜尚别会见中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪。

杨洁篪表示，中塔是山水相连的好邻居、好朋友、好伙伴和好兄弟。去年，习近平主席和总统先生共同宣布构建中塔发展共同体和安全共同体，擘画了两国关系发展新蓝图。中方愿同塔方一道，落实好两国元首共识，坚定不移相互支持，深化务实合作，维护共同安全，加强在国际和地区事务中的沟通协作。中塔共建“一带一路”成果丰硕，双方要深入推进发展战略对接，不断提升合作水平，促进民心相通，造福两国和两国人民。

杨洁篪通报了在习近平主席亲自指挥部署下，全中国人民团结奋战抗击新冠肺炎疫情取得的积极成效、统筹推进疫情防控和经济社会发展的有力举措，感谢塔方紧急援助防疫物资，表示中方始终秉持人类命运共同体理念，积极开展抗疫国际合作，愿继续同包括塔吉克斯坦在内的各国加强合作，共同有效应对疫情，维护地区和全球公共卫生安全。

拉赫蒙高度评价中方抗疫成效，坚信中国在习近平主席领导下一定会彻底战胜疫情。拉赫蒙表示，中国是亲密的好邻居、可靠的战略伙伴。塔吉克斯坦将发展对华关系作为外交优先方向，愿落实好共建“一带一路”重点项目，深化两国安全合作和人文交流，为塔中全面战略伙伴关系注入新动力。

同日，杨洁篪还会见了塔吉克斯坦副总理伊布罗希姆。

《 人民日报 》（ 2020年03月02日 03 版）

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