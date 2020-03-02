人民网>>国际

塔吉克斯坦总统拉赫蒙会见杨洁篪

2020年03月02日05:14  来源：人民网－人民日报
 

　　本报努尔苏丹3月1日电  （记者周翰博）杜尚别消息：3月1日，塔吉克斯坦总统拉赫蒙在杜尚别会见中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪。

　　杨洁篪表示，中塔是山水相连的好邻居、好朋友、好伙伴和好兄弟。去年，习近平主席和总统先生共同宣布构建中塔发展共同体和安全共同体，擘画了两国关系发展新蓝图。中方愿同塔方一道，落实好两国元首共识，坚定不移相互支持，深化务实合作，维护共同安全，加强在国际和地区事务中的沟通协作。中塔共建“一带一路”成果丰硕，双方要深入推进发展战略对接，不断提升合作水平，促进民心相通，造福两国和两国人民。

　　杨洁篪通报了在习近平主席亲自指挥部署下，全中国人民团结奋战抗击新冠肺炎疫情取得的积极成效、统筹推进疫情防控和经济社会发展的有力举措，感谢塔方紧急援助防疫物资，表示中方始终秉持人类命运共同体理念，积极开展抗疫国际合作，愿继续同包括塔吉克斯坦在内的各国加强合作，共同有效应对疫情，维护地区和全球公共卫生安全。

　　拉赫蒙高度评价中方抗疫成效，坚信中国在习近平主席领导下一定会彻底战胜疫情。拉赫蒙表示，中国是亲密的好邻居、可靠的战略伙伴。塔吉克斯坦将发展对华关系作为外交优先方向，愿落实好共建“一带一路”重点项目，深化两国安全合作和人文交流，为塔中全面战略伙伴关系注入新动力。

　　同日，杨洁篪还会见了塔吉克斯坦副总理伊布罗希姆。


　　《 人民日报 》（ 2020年03月02日 03 版）
(责编：曹昆)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved