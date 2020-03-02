携手构建人类命运共同体（国际论坛）

当前，世界多国出现新冠肺炎病例，日本也有不少人感染新冠肺炎。疫情，不仅仅是中国面临的挑战，世界各国必须团结应对。

日本民众没有忘记，2011年东日本大地震时，得到了中国很多帮助。前段时间，从日本运送到中国的援助物资上写着“山川异域，风月同天”。这句话的意思是，就算生活在不同的地方，大家也命运与共。我想把这句话送给武汉、湖北乃至全中国正在同病毒顽强抗争的朋友们，我们是命运共同体，希望所有人都能渡过难关。作为友邦，我们将共同面对，并肩作战。

国之交在于民相亲。日中友好的根基在民间，日中关系前途掌握在两国人民手里。保持两国民间和文化交流，特别是增进两国青少年相互了解和往来，对维护双边关系长远发展十分重要。希望日中双方秉持友爱精神，进一步加强在这些领域的交流合作。

2019年是中华人民共和国成立70周年。这一年，我到访中国25次，亲眼目睹中国取得的巨大发展成就，切身感受到中国处处充满生机活力。70年来，中国实现了伟大的发展奇迹，这与中国共产党的正确领导密不可分。新中国成立70年取得的辉煌成就，生动诠释了中国特色社会主义制度和国家治理体系具有强大生命力和巨大优越性，是能够持续推动拥有14亿人口的中国进步和发展的制度和治理体系。

中国特色社会主义最本质的特征是中国共产党领导，中国特色社会主义制度的最大优势是中国共产党领导。中国是一个幅员辽阔、人口众多的多民族国家，要想实现经济快速发展、社会长期稳定、人民安居乐业，需要一套适合自身国情的制度。中国特色社会主义制度和国家治理体系是以马克思主义为指导、植根中国大地、具有深厚中华文化根基、深得人民拥护的制度和治理体系，在实践中彰显强大生命力和巨大优越性。

作为一衣带水的邻邦，日中两国有着两千多年的友好往来和文化交流历史。两国经济合作潜力巨大。我非常赞同习近平主席提出的共建“一带一路”倡议，日本应该积极参与共建“一带一路”。两国企业可以积极在第三方市场开展合作，这不仅对日本和中国有利，对其他国家也有好处。两国在环保领域也可以开展很多合作，双方在这一领域都拥有很多先进的理念、技术和产品，加强合作符合两国共同利益。双方应发挥互补优势，进一步提升节能环保务实合作水平。

当前，保护主义、单边主义持续蔓延，这不仅对全球自由贸易造成不可估量的负面影响，也破坏了现有的国际规则。日中两国应该携手维护多边主义和自由贸易，维护以规则为基础的多边贸易体制，加强国际合作，推动经济全球化。中国坚持改革开放政策，推动新一轮对外开放，扩大进口，这说明中国愿意与世界各国分享中国快速发展的红利。

包括日中两国在内的亚洲各国应加强合作。完成区域全面经济伙伴关系协定谈判，有利于对外发出致力于构建开放型世界经济、支持多边贸易的重要信号，改善地区贸易和投资环境，推进贸易投资自由化便利化，帮助各国更好应对挑战，增强地区未来发展潜力，造福地区各国人民。非常期待各国共同努力，尽早签署区域全面经济伙伴关系协定，这也将有利于构建东亚命运共同体。此外，日中韩三国也有必要进一步推动日中韩自贸协定谈判。

构建人类命运共同体是一个非常伟大的理念，激励人们实现合作共赢。各国应携手构建人类命运共同体。共建“一带一路”秉持和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的精神，有助于加强区域互联互通，让地区更加稳定，为世界和平作出贡献，是构建人类命运共同体的重要实践。

2020年中国将全面建成小康社会，实现第一个百年奋斗目标。我坚信中国今后将取得更大发展，期待日中两国友好交流与务实合作取得新成果，希望两国关系蒸蒸日上。

（作者为日本前首相）

《 人民日报 》（ 2020年03月02日 03 版）

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