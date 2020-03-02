战“疫”行动，需要平等之光照耀（和音）

维护正义之道，坚守人性之美，锻造制胜之器，才能继续开拓人类社会的美好未来

平等观念，是照亮现代文明的一道光。在新冠肺炎疫情面前，世界离不开这道光。不同国家、不同种族、不同民族的人民彼此命运休戚与共，共同努力、携手抗击疫情的行动，书写出平等相待、平等互助、平等合作的文明篇章。

地球之上，在生命的权利面前，所有国家、种族、民族一律平等。无论在哪个国家，人民的生命安全和身体健康都应得到维护和保障。无论在哪个国家，行种族歧视、污名他国的行为都不能容、不可忍。这是尤其需要让同情心、同理心跨越国界、种族、民族，绽放光芒的特殊时刻，各国都有义务在维护本国人民生命安全和身体健康的同时，维护他国人民的生命安全和身体健康，为全球公共卫生安全作出贡献。这是构建开放包容的人类命运共同体的题中之义。

平等相待，乃正义之道。疫情发生以来，中方始终秉持人类命运共同体理念，本着公开、透明、负责任态度，及时同世卫组织和国际社会分享信息，积极回应各方关切，加强国际合作，防止疫情在世界扩散蔓延。中国采取最全面、最严格、最彻底的防控举措，为战胜疫情争取宝贵时间。世卫组织部分合作专家提供的数据模型显示，中国采取控制人员流动的措施让中国境内的疫情传播速度延缓了两到三天，让中国境外的疫情传播速度延缓了两到三周。世卫组织总干事高级顾问布鲁斯·艾尔沃德感慨，中国采取的前所未有的公共卫生应对措施，已经避免或至少推迟了数十万新冠肺炎病例。做好自己的事，坚守利他的义，以平等之心面向世界，这就是中国行动，站在道义之巅。

平等互助，乃人性之美。在中国抗击疫情的关键时刻，170多个国家领导人和40多个国际和地区组织负责人以电话、信函、声明等方式表示慰问和支持，各国民众、企业以实际行动支持中国。中国在本国疫情防控阻击战仍然胶着之际，仍然向其他出现疫情的国家和地区提供力所能及的援助——得知日方新冠病毒核酸检测试剂不足，中方紧急捐赠一批检测试剂盒；韩国大邱疫情形势严峻，中方紧急筹备大量医用口罩；伊朗疫情暴发，中方紧急捐赠一批核酸检测试剂盒及医疗设备，并派出中国专家组驰援……无疆的大爱汇聚暖流，涌向世界上需要帮助的地方，生动呈现出患难相扶、风雨同舟的美好画卷。

平等合作，乃制胜之器。“公共卫生安全是人类面临的共同挑战，需要各国携手应对。”习近平总书记阐述的主张，已经成为国际共识。争分夺秒对抗病毒侵害，这是人类共同争取生命权利的战斗。越是在攻克难关的关键时刻，越要用平等包容的眼光看待彼此，凝聚和衷共济的团结意志，提升平等互利的合作力量。中方不断扩大国际和地区合作，持续同世卫组织保持良好沟通，同有关国家分享防疫经验，加强抗病毒药物及疫苗研发国际合作。“应对新冠肺炎疫情等重大公共卫生事件需要全人类的集体智慧和协作，凸显构建人类命运共同体的重要性。”最早提出“全球化”概念的学者之一、英国社会科学院院士马丁·阿尔布劳发出的呼吁，值得国际社会普遍重视，各国理当展现应有的担当。

战“疫”行动，需要平等之光照耀。维护正义之道，坚守人性之美，锻造制胜之器，才能继续开拓人类社会的美好未来。

《 人民日报 》（ 2020年03月02日 03 版）

(责编：曹昆)