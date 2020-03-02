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国际机构对中国经济充满信心（一手抓防疫，一手促发展（16））

本报记者  李  婕

2020年03月02日04:40  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　为推动外贸企业有序复工，河北省广宗县精准施策，及时有效帮助企业解决实际问题，实现疫情防控和经济社会发展双战双赢。图为3月1日，在广宗万怡自行车有限公司生产车间，工人正在赶制日本客户订单。
　　本报记者 史自强摄

　　在疫情影响下，今年中国经济的首季表现引来市场的广泛猜测与讨论。短期影响在所难免，但系列强有力的政策举措、经济社会的有序复工复产正改善外界预期。许多国际机构、受访专家均表示，中国经济长期向好的基本面没有改变，对经济的恢复、外贸、外资企业复工复产充满信心。

　　疫情影响是短期的、局部的

　　国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃日前表示，中国政府正通过危机应对措施、流动性供应、财政政策和金融支持，努力减轻疫情对经济的负面影响。在上述政策和措施有效防控疫情的情况下，中国经济将在第二季度恢复正常，未来全球经济受影响的程度可能较小，持续时间可能较短。

　　路透社最新调查结果持相同观点，受访的40位亚太和欧美地区经济学家对中国经济前景表示乐观，认为中国经济第二季度就会迅速反弹。

　　“疫情对中国经济的影响，总的判断是短期的、局部的。”中国国际经济交流中心首席研究员张燕生说，疫情是突发性事件，短期经济可能受到比较大的影响，但随着疫情逐步控制，复工复产有序推进，经济社会生活也会恢复正常秩序。处理好科学防疫和有序复工的关系，中国经济有望保持在合理区间范围内。

　　商务部原副部长、中国国际经济交流中心副理事长魏建国则表示，疫情的确对整个经济社会造成冲击，但越是这个时候越要全面、辩证、长远地看待经济社会发展。“中国经济长期向好的基本面没有改变，疫情冲击是短期的、可控的。我们对外贸、外资、企业复工复产充满信心。”他说。

　　外资长期看好中国经济

　　2月25日，一场别开生面的外商投资项目签约仪式在山东16个地市同步举行。66个重点外资项目集中“视频签约”，预计总投资143.9亿美元，协议或合同外资42.7亿美元。外资方面情况怎么样？这一幕有代表性。

　　看大项目，广东巴斯夫化工项目、特斯拉上海超级工厂、华晨宝马沈阳工厂等正有序复工复产；看新签合同，上海、山东等地实现一批批新项目的“视频签约”。1月，全国新设立外商投资企业3485家，实际使用外资875.7亿元，同比增长4%。

　　“广东、福建、上海、江苏、山东，这些外向型经济发达的省份，在吸引外资方面早已开始启动。”魏建国说，今年《外商投资法》落地实施，外商投资负面清单还将继续缩减，在全球经济并不景气的时候，中国仍然是跨国公司投资的首选。

　　中国美国商会近日调查显示，55%的受访企业认为，目前判断疫情对未来3至5年经营战略的影响为时尚早；34%的企业认为不会有影响。魏建国也表示，从许多协会的反馈来看，长期而言，他们仍然看好中国经济。“中国今年吸引外资有望保持去年以来的态势，加大改革开放力度，甚至可以超过去年全年。”他说。

　　疫情影响是否会导致部分供应链离开中国？在张燕生看来，近年来，的确有部分生产工序和环节的对外转移，但离开的主要是高成本驱动型的部分；而新进入中国的，大多是面向中国市场销售的，为中国经济转型升级提供服务的部分。中国正依靠高技术制造和服务业、靠中国超大市场吸引着全球供应链。“这样的合作是长期的，而疫情影响是短期的。”张燕生说。

　　外贸有望实现全年再增长

　　近日，“义新欧”货运班列正式开出。装载着86个标准集装箱的列车从浙江义乌西站出发，向海外发去来自中国的产品。在山东胶州的阿法拉伐工业园，工人忙碌起来。作为全球最大的船用锅炉生产商，这家企业正在加紧生产一批销往韩国和日本的订单……中国外贸企业的复工复产，也畅通着全球产业的上下游。

　　魏建国表示，当前外贸企业复工复产总体趋势向好，但仍存在不平衡的地方。一些企业因缺原料、零部件产品等导致复工难复产以及复产难续产、续产难高产等问题；还有企业面临着如何运用大数据、云计算等新技术手段加强创新等问题。

　　针对这些问题，有关部门给出支持外贸、商贸流通，支持综合保税区高质量发展等多条措施。此外，魏建国还建议，稳外贸要发挥中国产业集群的优势。中国具有世界上规模最大、门类最全、配套最完备的制造业体系，可以通过抓产业集群的方式，把上下游激活起来。解决信息通、物流通、复工复产难的问题，则可以通过搭建大数据信息平台，让企业统一接单、劳务共享、优势互补。

　　魏建国说，出口方面，当前中国外贸已改变了加工贸易占据半壁江山的格局，外贸主体民营企业充满活力。进口方面，国内的消费能力和水平仍在，健康养生、体育器材、医疗药品等方面都有极大的潜力。他说，预计进出口整体会在疫情后有大的发展，有望在去年基础上再增长。

(责编：曹昆)
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