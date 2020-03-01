毛希丁宣誓就任马来西亚总理

新华社吉隆坡3月1日电（记者林昊 郁玮）马来西亚前副总理毛希丁3月1日在国家皇宫宣誓就任马来西亚总理。

马来西亚国家电视台直播画面显示，毛希丁当日身着马来传统服装，在最高元首阿卜杜拉的见证下完成宣誓。

毛希丁现年72岁，2009年至2015年担任马来西亚副总理。2016年，他与前总理马哈蒂尔一起创建土著团结党。土著团结党与人民公正党等4个政党组成的反对党阵营希望联盟在2018年5月大选中胜出，毛希丁在马哈蒂尔政府中担任内政部长。

2月28日，土著团结党宣布该党国会议员决定提名党主席毛希丁为总理候选人。随后，反对党马来民族统一机构（巫统）和伊斯兰教党等宣布支持毛希丁。

马来西亚国家皇宫2月29日表示，阿卜杜拉认为有可能在国会下议院获得过半数议员支持的候选人是毛希丁。根据马来西亚宪法，总理由国家元首任命，必须是一名“在最高元首看来应该会得到国会下议院多数议员信任的议员”。

马哈蒂尔2月24日辞去马来西亚总理职务，同一天土著团结党宣布退出执政的希望联盟，导致希望联盟失去在下议院的多数议席优势。26日，马哈蒂尔发表电视讲话表示，如果得到足够支持，他愿重新担任总理。

马哈蒂尔2月29日晚发表声明，表示自己获得了国会下议院过半数议员的支持。他3月1日上午召开新闻发布会时表示，希望尽快召开国会会议，以让国会议员们表决新总理是否掌握国会下议院的过半数支持。

(责编：牛镛、岳弘彬)