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“中国的行动力鼓舞人心”

——海外网友为中国加油⑤

2020年03月01日05:07  来源：人民网－人民日报
 

　　新冠肺炎疫情发生以来，中国政府对人民群众生命安全和身体健康高度负责，及时采取了一系列坚决果断的防控措施。在海外社交媒体上，网友十分赞赏中国集中力量办大事的制度优势。

　　澳大利亚网友@Alasdair Speedie：中国拥有世界一流的技术水平和科技力量。火神山医院、雷神山医院等设施快速建成的背后，是每个中国人的支持与鼓励，也是目前条件下成功保障中国人民安全的有效措施。做得好，中国！

　　英国网友@Gareth Phillips：中国的行动力鼓舞人心。我想象不到世界上任何一个国家有这样的意志和能力，可以在这么短的时间内建成医院。

　　印度网友@Naveed Dar：勤奋的中国人民团结互助，全社会上下一心、互相配合，强有力的政府采取一系列有效措施保护民众和救治患者。

　　美国网友@Frankie Taylor：我敬佩那些冲上疫情防控一线、全力遏制疫情的大无畏的中国人，还有迅速启动全国疫情防控体系并建设专门收治医院的中国速度。我们应该耐心地遵循疫情防控指导，做一些力所能及的事，比如安心待在家里、出门戴口罩。不要理会那些怀疑论者，多看看那些治愈的病患数字。中国加油！

　　南非网友@Dean Olley：中国人民在抗击疫情中展现出的勇气令人敬佩！面对突发疫情，中国政府反应迅速、行动果断。

　　巴基斯坦网友@Shanaz Akhtar：祝愿新冠肺炎患者早日康复。相信中国能够很快找到治病的良方。相信中国人民能够勇敢渡过这个难关！

　　法国网友@Philippe Klein：中国是我第二个家，在疫情期间我选择留在中国，与所有人共同努力战胜疫情。疫情也是一面镜子，让世界看到中国人民是多么团结。这些措施应对突发状况及时有效，只有中国才能做到。

　　澳大利亚网友@Susan Walmsley：中国最大的花市在云南恢复开放，看到一切都在逐渐恢复正常，我感到很开心。

　　意大利网友@William Zollet：我现在就在深圳，生活一切照常。希望意大利也能像中国一样有效抗击疫情。湖北加油！中国加油！意大利加油！

　　德国网友@Dr Guido Brettschneider：我和我的中国同事们一直都在远程工作。疫情总会过去，中国还会是那个神奇、独特、友好、值得一来的国度。中国加油！

　　阿曼网友@Shaum Rein：长期来看，中国的恢复能力很强。中国人民总是非常团结，虽然他们也因为疫情感到焦虑，但仍旧能保持乐观，彼此互帮互助。中国人民的奉献精神和勇往直前感染着我。

　　（本报记者  张矜若整理）


　　《 人民日报 》（ 2020年03月01日 03 版）
(责编：杨光宇、曹昆)
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