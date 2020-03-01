风雨同舟的真朋友（大使随笔）

新冠肺炎疫情发生后，习近平主席亲自指挥、亲自部署，中国举全国之力，采取最全面、最严格、最彻底的防控举措，打响了疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。埃及从政府到民间纷纷表达对中国战胜疫情的坚定信心，并以实际行动给予温暖帮助。

阿拉伯谚语说：“困难时出现的朋友才是真朋友。”埃及总统塞西表示，埃及政府和人民坚定支持中方。相信中方有能力迅速战胜疫情。埃方愿竭尽所能向中方提供一切支持。马德布利总理指示当地企业全力生产口罩，在保障埃及民众需求后优先供应中国。舒凯里外长表示，埃方坚定支持中方抗击疫情，非洲国家将始终同中国坚定地站在一起。卫生和人口部部长哈莱认为，中国采取有力措施救治患者，为世界公共卫生安全作出了贡献。高教与科研部部长哈立德·加法尔表示：“我的电话就是中国留学生的热线。”埃方的支持体现了中埃两国的深厚情谊。

疫情发生以来，埃及各界积极声援中国。很多友人表示，中国为全球公共卫生安全作出了重要贡献，愿与中国人民共克时艰。埃及主流政党通过各种形式表达支持，还精心录制了“武汉加油、中国加油”的短视频。埃及《消息晚报》总编表示：“当年非洲暴发埃博拉疫情时，中国曾不畏艰险率先支援，在西方撤离之际选择坚守，现在轮到我们与中国站在一起。”埃及艾因夏姆斯大学教授佳妮表示：“中国曾创造了很多历史奇迹，这次也不例外，我们与你们同在！”曾留学北京的埃及女孩乐天爱表示：“中国是我的第二故乡，愿安宁早日回归！”还有埃及外教选择坚守武汉，留下来共同抗疫。中埃两国人民在疫情面前风雨同舟，不愧是真朋友、真伙伴、真兄弟！

疫情发生后，中国驻埃及大使馆与埃方有关部门保持密切沟通合作，介绍疫情形势和防控举措，同时强调科学、理性防控，尊重世界卫生组织和国际民航组织有关旅行和贸易不应受限的建议。使馆召开4次记者会，展现了中方加强国际合作的态度和公开、透明、负责任的态度。使馆工作得到埃方大力支持和积极回应，埃方表示不会限制中国公民来埃，并承诺在出入境检疫上合理防控，为双方正常合作的开展提供了重要保障。

中埃都是具有古老和灿烂文明的国家，历经无数艰难困苦但从不屈服。两国建交64年来，任凭国际风云变幻，总是患难与共，相互扶持。我对埃及朋友说，疫情是暂时的，但友谊与合作是长久的。中埃双方在做好疫情防控的同时，继续推进埃及新行政首都中央商务区、“斋月十日城”市郊铁路等项目建设，中埃泰达苏伊士经贸合作区正常运转，中埃全面战略伙伴关系将在抗击疫情取得全面胜利后更加深入发展。

没有一个冬天不可逾越，没有一个春天不会来临。有党的坚强领导和中国特色社会主义制度的显著优势，有上下齐心团结一致的强大力量，我们有信心、有能力打赢疫情防控阻击战！我们感谢阿拉伯朋友的支持，将与友好国家同心协力取得最终胜利，共同迎接春暖花开的美好时节！

（作者为中国驻埃及大使）

《 人民日报 》（ 2020年03月01日 03 版）

(责编：杨光宇、曹昆)