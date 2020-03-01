“向世界展示中国社会的团结有序”

面对新冠肺炎疫情，中国人民齐心协力，众志成城，为世界防控疫情争取了时间。海外友人不仅对中国抗击疫情的行动高度赞赏，也用视频、图片和文字向世界介绍中国抗击疫情的努力，传递理性的声音。

“千千万万中国人在付出最大的努力”

很多海外友人时刻关注中国抗击疫情的进展，相信中国人民一定能够渡过难关。

“风浪都会过去的。”“武汉，你不是独自在战斗。”“全世界人民和你们在一起！”泰国MCOT电视台的工作人员制作公益视频，为中国加油，向奋战在一线的抗疫工作者致敬。

“隔离病毒，不隔离爱。”俄罗斯社会各界自发录制视频，为中国为武汉加油，为中国医护人员点赞。他们中既有医护人员、学校师生、警察，也有家庭主妇、工人和司机等。

“我看到中国政府的努力，看到千千万万中国人在付出最大的努力。我们团结一致，一定能走出这个艰难时刻，战胜疫情。”意大利罗马国立住读学校学生郑彦柯在视频中为中国加油鼓劲。

“我们看见了中国医护人员的照片，他们全力抢救病人，表现出了崇高的奉献精神。亲爱的朋友们，你们向世界展示中国社会的团结有序。你们一定能战胜疫情！”俄罗斯鞑靼斯坦共和国旅游委员会中国事务首席顾问斐晋·亚历山大说。

“中国人民砥砺前行。”巴西在华柔术爱好者制作暖心视频，介绍中国抗击疫情的努力。另有一些在华巴西人创作了“为武汉加油”短片，选用黄鹤楼等场景，配以浓郁巴西风情的鼓乐和桑巴舞，向中国人民传递热情和温暖。

“每个时代都有不同的英雄，抗击疫情的中国医护人员是真正的英雄。希望你们尽快打赢这场防疫战，安全回家。”俄罗斯国立远东大学医学中心一名医生说。

“传递乐观积极的精神、昂扬向上的力量”

“无论你我可曾相识，无论在眼前在天边，真心地为你祝愿，祝愿你幸福平安……”德国北威州埃森市伯乐高级文理中学中文合唱团倾情演唱歌曲《让世界充满爱》，道出了海外友人对中国的牵挂。

众多海外音乐人携起手来，创作中国抗击疫情主题的公益歌曲，为中国人民鼓劲加油。比利时音乐家尚·马龙联合中国音乐人创作《黎明的编钟声》，将湖北编钟融入其中，唱响“中国与世界命运与共”。

法国音乐家让—保罗·佩宁创作华尔兹圆舞曲《艺术的桥》，希望音乐成为“治愈的桥梁”，让中国人民在积极的情绪中战胜疫情。

日本音乐人为武汉创作歌曲《你的悲伤改变了我的心》，细腻真挚的情感让不少网友潸然泪下。

“你看有那么多兄弟在你身旁，坚信，天空很快就会晴朗”“别怕，黑夜里你从不是一个人抵抗”……这些歌词来自马来西亚和中国音乐人联合创作、10名马来西亚青年歌手演唱的歌曲《你从不是一个人》。歌曲配以中国医护人员和民众抗击疫情的视频，打动了众多网友，在社交媒体上获得了20余万播放量。

意大利、比利时、澳大利亚、俄罗斯等国举办声援中国抗击疫情的音乐会。在莫斯科柴可夫斯基音乐学院交响乐团音乐会上，音乐家们将中国歌曲《我的祖国》以及俄罗斯歌曲《喀秋莎》《莫斯科郊外的晚上》等，献给正在抗击疫情的中国政府和人民。交响乐团指挥、副教授维亚切斯拉夫·瓦列耶夫说：“我们至今记得曾在武汉举办的多次巡演。希望将来能在那里举办更多音乐会，不仅和中国听众分享音乐，也传递乐观积极的精神、昂扬向上的力量。”

“中国在严格执行防控措施，所有人都在齐心协力抗击疫情”

疫情发生后，不少海外网友拍摄视频揭露社交媒体上的虚假信息，批驳西方媒体的不实报道，帮助本国民众了解中国抗击疫情的真实面貌。

德国网友托比拍摄视频说，此刻的中国人民正在全力抗击疫情，很多身在海外的华侨华人踊跃捐赠，“我们很少看到西方媒体报道这样的正能量故事”。托比在视频中呼吁：“一起对抗病毒，不是对抗中国人。”这一倡议得到了很多德国网友响应。

在比利时，一名社交媒体博主做了一个实验：如果中国人在地铁上因为新冠肺炎受到歧视，比利时人会怎么做？在随机录制的视频中，很多乘客都指责歧视行为。网友们在评论中留言：“看到人们团结一致，我非常感动，希望所有地方都能这样。”“我们应该团结起来对抗病毒。”视频导演乔纳森·兰比内特表示：“我们希望以这种方式向世界表明，比利时人抵制不和谐的声音，给中国人民送去真诚的祝福。”

西班牙来华留学生苏诺伊希望西方媒体报道中国的真实现状。西班牙《先锋报》刊发了他的投稿。文章写道：“中国民众为防止疫情扩散作出了巨大努力和牺牲，这是为了保护自己、保护别人、保护全世界的安全。全中国上下一心抗击疫情，我不希望这样的努力和牺牲成为种族歧视的借口。”

“为了防止感染蔓延，人们取消了节日聚会和文化活动，大量医护人员赶往武汉一线救援。”“中国在严格执行防控措施，所有人都在齐心协力抗击疫情。”很多网友看过苏诺伊发布的视频后留言表示支持和鼓励。一名网友留言说，感谢你介绍中国应对疫情的真实状况，声援和支持中国，这件事需要有人去做。还有网友表示，这样的视频应该得到更广泛传播。

（本报北京、曼谷、罗马、里约热内卢、莫斯科、柏林、布鲁塞尔、华盛顿、东京、马德里2月29日电 记者龚鸣、孙广勇、林芮、韩硕、吴杰、张远南、张光政、花放、方莹馨、李志伟、刘军国、姜波）

《 人民日报 》（ 2020年03月01日 03 版）

(责编：杨光宇、曹昆)