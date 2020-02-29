俄媒：中国各地有序复工复产 人工智能助力抗击疫情

国际在线专稿：据全俄国家电视广播公司所属的“俄罗斯-1”综合频道报道，新冠肺炎疫情在中国的蔓延趋势正在被遏制，中国各地企业开始有序地复工复产。在抗击疫情的过程中，人工智能发挥了积极作用。

“俄罗斯-1”综合频道27日报道称，在中国，新增确诊病例为零的情况在越来越多的地区出现。在一些取消紧急状态的地区，可以看到民众有序重返工作岗位的画面。例如，贵州省组织去外地务工的人员安全返岗——在通过体温检测、获得健康证明后，人们领取了免费食物、口罩和加油卡，踏上了去往全国各地返岗的路程。

贵州组织本省外出务工人员安全返岗。

与此同时，各地民众在日常生活中仍没有放松警惕。在与新冠肺炎疫情展开的斗争中，中国成为了一个“避免接触”的国家。上海的居民们尽量不去商店，通过互联网订购所需的生活用品。在上海玉佛寺，僧人们即便在诵经的时候也不会摘下口罩，往日千人聚集的寺院内现在空无一人。

在条件允许的情况下，机器人可以代替人们完成某些事情。例如，智能消杀机器人可以在病房里进行杀菌消毒，将人们从危险的工作中解放出来。一台机器人的工作效率最高相当于10个人。

在记者阿列克谢住的酒店中，在人工智能的帮助下工作人员和房客之间的接触也被减少到最低限度。报道称，如果你在房间里点了什么东西，将有机器人为你送来。阿列克谢说：”它可能速度有点慢，但是绝对没有生病。”

据“俄罗斯1”综合频道此前报道，新冠肺炎疫情发生后，人工智能在提高新冠肺炎诊断准确率、照顾病患等方面都发挥了积极作用。

例如，基于人工智能算法的医疗分析系统可以显著提高新冠肺炎的诊断准确率，这项技术的使用使得早期的筛查工作更有效率。为最大可能地减少接触、避免感染，一些医院会派人工智能机器人向病房运送午餐和药品，它们可以为每位患者分配适当的剂量，还可以给患者测体温。

(责编：曹昆)