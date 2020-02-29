中国代表呼吁有关各方通过对话谈判寻求伊德利卜问题长期解决方案

2月28日，中国常驻联合国代表张军大使在安理会叙利亚伊德利卜局势公开会上发言。 李凉 摄

人民网联合国2月28日电（记者 李凉）联合国安理会28日就叙利亚伊德利卜局势举行公开会，联合国秘书长古特雷斯到会发言。会议听取了联合国政治和建设和平事务副秘书长迪卡洛的通报，安理会成员就叙伊德利卜局势交换意见，中国常驻联合国代表张军大使与会阐述中方立场。

张军表示，中方密切关注当前伊德利卜局势。伊德利卜问题的根源在于恐怖主义势力控制伊德利卜地区。有关各方应继续通过对话谈判寻求伊德利卜问题的综合、长期解决方案。在此进程中，叙利亚的主权、独立、统一和领土完整必须得到维护。叙利亚问题有着复杂背景，安理会必须本着公正、客观、全面态度，为政治解决叙问题创造有利条件。

张军表示，恐怖主义是国际社会的共同敌人。根据秘书长报告，恐怖势力在伊德利卜系统性伤害平民、记者、医疗工作者。铲除恐怖势力是恢复叙利亚乃至地区和平稳定的必然要求。对于被列名的恐怖组织，应根据安理会决议和国际法坚决予以打击，铲除恐怖势力在叙利亚建立的“避风港”。同时，反恐行动也要避免伤及平民。对于反恐过程中收缴的武器，应调查其来源，切断向恐怖组织供应武器的渠道。对于外国恐怖作战分子，应采取措施避免他们逃窜至其他国家和地区继续作乱。

张军强调，中方对叙利亚整体人道局势深为关切，支持联合国救助叙利亚难民和流离失所平民的努力。因为多年战乱、基础设施破败、经济制裁等原因，叙利亚人民生活条件十分艰苦。国际社会应向联合国提供充足资金和资源，确保为叙全境需要援助的民众提供人道物资。叙政府已作出多项协助人道救援行动的决定，联合国人道事务协调办公室应同叙政府积极沟通，优先选择通过叙政府渠道开展人道救援，解决叙东北部医疗物资需求问题。中方支持叙政府在安全形势相对稳定的地区开展重建，清除战争遗留爆炸物，这有利于改善叙利亚人道局势。

张军强调，联合国应继续根据“叙人主导，叙人所有”原则和安理会第2254号决议，继续推进叙利亚政治进程。叙政治进程应由叙人民自己找到出路，不受外来干涉。中方支持秘书长叙利亚问题特使同叙政府加强沟通，利用好宪法委员会平台，努力取得新进展。

(责编：崔越、杨牧)