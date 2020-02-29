习近平同古巴国家主席迪亚斯—卡内尔通电话

新华社北京2月28日电 2020年2月28日晚，国家主席习近平应约同古巴国家主席迪亚斯—卡内尔通电话。

习近平指出，新冠肺炎疫情发生后，劳尔第一书记和你在第一时间向我致电表示慰问，你还专程赴中国驻古巴使馆表达对中方的支持，这充分体现了中古深厚的传统友谊。古方按照世卫组织的专业意见，坚持维护两国正常交流合作，这是对中方防控工作的尊重和配合，中方高度赞赏古方和你本人对中方抗疫努力的理解和支持。

习近平强调，新冠肺炎疫情发生后，我亲自指挥部署，全国上下万众一心、众志成城，采取了最全面、最严格、最彻底的防控举措。我们提出早发现、早报告、早隔离、早治疗的防控要求和集中患者、集中专家、集中资源、集中救治的救治要求，把提高收治率和治愈率、降低感染率和病亡率作为突出任务来抓。经过艰苦努力，目前疫情防控形势积极向好的态势正在拓展。我们完全有信心、有能力、有把握打赢这场疫情防控阻击战。

习近平强调，在这场疫情防控斗争中，我们始终秉持人类命运共同体理念，本着公开、透明、负责任态度，及时同世卫组织和国际社会分享信息，积极回应各方关切，加强国际合作，努力防止疫情在世界扩散蔓延。我们还采取了强有力的举措，保障包括古巴公民在内的各国在华人员健康和安全。中方防控工作得到世卫组织和国际社会积极评价。中方愿同古方继续开展医药和疫情防控领域交流合作。

习近平指出，中华民族历经磨难，但从未被压垮过。疫情对中国经济的冲击是短期的，中国经济长期向好的基本面没有改变。我们统筹推进疫情防控和经济社会发展，在抓实抓细防控工作的同时，采取一系列政策举措，逐步恢复生产生活秩序，努力确保实现今年经济社会发展目标任务。我们对此抱有充分信心。

习近平强调，中国和古巴是同舟共济、唇齿相依的好朋友、好同志、好兄弟，中古关系经过各种大风大浪考验，历久弥新、永葆活力。中国共产党和中国政府将一如既往支持古方走符合本国国情的社会主义道路，支持古巴捍卫国家主权、反对外来干涉的正义斗争，并愿继续向古方提供力所能及的支持和帮助。今年是中古建交60周年，我们愿同古方一道办好有关庆祝活动，并以此为契机，总结两国关系发展取得的成功经验，在新的历史起点上推动各领域交流合作迈上新台阶。

迪亚斯—卡内尔表示，古方高度赞赏并坚定支持中方抗击疫情的努力，感谢中方为在华古巴公民提供的帮助与照顾。中方面对严峻疫情挑战，举国上下团结一心，迅速采取有力措施，逐步取得积极成效，充分展现了强大组织动员能力，彰显了社会主义制度的巨大优势。中方及时有效应对为防止疫情在世界范围蔓延作出突出贡献，这得到了包括联合国和世卫组织在内的国际社会高度赞赏。相信在以习近平同志为核心的中国共产党坚强领导下，依靠中方强大综合国力，以及2003年抗击非典疫情积累的经验，中方一定能够彻底战胜疫情。古方将在这一艰难时刻同中方坚定站在一起，并愿随时向中国兄弟提供一切力所能及的帮助。古方衷心感谢中方长期以来对古正义事业的支持及对古发展建设的帮助，愿继续巩固古中传统友谊，以庆祝古中建交60周年为契机，拓展、深化各领域务实合作，推动双边关系取得更大发展，造福两国人民。

《 人民日报 》（ 2020年02月29日 01 版）

(责编：崔越、杨牧)