中方代表驳斥有关国家在涉疆涉港问题上的错误言论

新华社日内瓦2月28日电 中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表团蒋端公使28日在联合国人权理事会代表中方发言，驳斥个别国家和非政府组织针对中国新疆、香港问题的错误言论。

蒋端表示，涉疆问题根本不是什么人权、宗教、民族问题，而是反暴力恐怖主义和反分裂问题。中国新疆维吾尔自治区采取包括设立职业技能教育培训中心在内一系列反恐和去极端化措施，取得积极效果。目前在职业技能教育培训中心的学员已全部结业，在政府帮助下实现了稳定就业，重新融入社会。

他表示，中方欢迎联合国人权高专巴切莱特今年内访华并参访新疆，一直与高专办就访问有关安排保持密切沟通，双方将在相互尊重的基础上充分协商。

蒋端表示，香港事务纯属中国内政，不容任何外部势力干涉。去年6月以来，香港持续发生的激进暴力犯罪行为严重践踏法治和社会秩序，严重破坏香港繁荣稳定，严重挑战“一国两制”原则底线。中国中央政府将继续坚定支持香港特别行政区行政长官带领特区政府依法施政，坚定支持香港警方严正执法，坚定支持香港司法机构依法惩治暴力犯罪分子。

他说，一些国家对极端暴力分子使用致命性武器袭击香港警察、恐吓警员及其家属、非法披露警员信息视而不见，却对香港警队专业、克制、敬业的表现说三道四，暴露了他们在搞双重标准。

他敦促有关国家和组织放下偏见和傲慢，停止对中方进行没有根据的指责。

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