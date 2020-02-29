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国际社会关注中国战“疫”出现积极向好态势

“中国正在为全人类作贡献”（环球热点）

本报记者 李嘉宝

2020年02月29日05:24  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　二月二十五日，来自瑞典的一对夫妇在上海陆家嘴滨水小区门口值守，参与社区疫情防控志愿工作。
　　杨建正摄（人民视觉）

　　近日，世界卫生组织的两场发布会引发国际社会热议。

　　2月24日晚，在结束对中国为期9天的考察后，中国—世界卫生组织新冠肺炎联合专家考察组在北京召开新闻发布会，称赞中国采取了前所未有的公共卫生应对措施，在减缓疫情扩散蔓延，阻断病毒的人际传播方面取得明显成效。1天后，世卫组织在瑞士日内瓦召开发布会，联合专家考察组外方组长布鲁斯·艾尔沃德呼吁，中国是全球应对新冠肺炎疫情最具经验与成果的国家，建议各国学习中国的快速响应机制。

　　当前，中国疫情防控保持积极向好的态势，经济社会发展加快恢复。国际社会普遍认为，中国为世界防疫树立了典范。

　　

　　“显著改变疫情蔓延曲线”

　　“在中国实地考察后，世卫组织派出的专家组得出结论，认为中国实施的及时果断的防控措施，避免或至少推迟了数十万新冠肺炎病例的发生。”美国《纽约时报》报道称。

　　布鲁斯·艾尔沃德在分析中国疫情统计图表时指出，中国新增感染病例和重症患者比例大幅下降。专家们一致认为，中国强有力的干预措施显著改变了疫情蔓延“曲线”。

　　艾尔沃德还分享了中国抗击疫情的好做法，尤其是全民动员和科学防控。他认为，中国的强大动员能力和行动能力，民众的大局观念、奉献精神和乐观态度尤为可贵，为有力有效实施防控措施提供了条件。在科学防控方面，中国综合运用大数据、人工智能、5G等技术，设立发热门诊，进行网上远程诊疗，用“健康码”作为通行码等做法简便高效。

　　“病毒是可以控制的。”世卫组织总干事谭德赛表示，中国疫情在1月23日至2月2日期间达到顶峰，此后出现下降趋势。他还称赞了中国为防止更大规模的疫情蔓延而采取的城市管控措施。

　　2月25日，阿尔及利亚KBC广播电视台的一篇文章总结了中国政府的防疫举措：本着保护人民生命和健康是第一要务的精神，国家层面迅速成立工作小组；各省市全部启动了一级公共卫生应急响应，采取最彻底、最严格的措施；全国各地的专家、医疗团队、工程师、建筑工人等第一时间赶赴疫情最严重的地区；城市和农村的社区定期消毒并对出入人员进行体温检测；政府努力为被封锁地区的居民提供医疗、食品等后勤保障和支持。文章指出，“中国的反应力度和速度是前所未有的。这些行动值得赞扬，也应该被世界、尤其是非洲仿效”。

　　“在这场全球共同的战‘疫’中，各国应该主动了解中国方案，向中国学习疫情防控经验，将疫情可能带来的破坏降到最低。”法国国际广播电台报道称。

　　“中国制度应对危机效力巨大”

　　这次新冠肺炎疫情，是新中国成立以来中国发生的传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的一次重大突发公共卫生事件。面对疫情，中国采取了坚决有力的防控措施，展现了出色的领导能力、应对能力、组织动员能力、贯彻执行能力。“中国速度”“中国力量”背后的“中国之治”，备受瞩目。

　　“中国的疫情出现降低趋势，这无疑归功于中国政府强有力的举措，中国的制度优势是战胜疫情的重要保证。”俄罗斯《劳动报》近日的一篇报道称，中国从中央到地方具有很强的动员能力和组织能力，资源能够在紧急情况下被分配到最需要的地方，这是中国国家体制的一大优势。

　　“中国制度在危机形势下效力巨大。”德国《世界报》网站刊文称，“中国采取了强有力的应对疫情措施，这只能在人力物力充足和国家制度完善的情况下实现。”

　　《俄罗斯报》刊登俄专家文章称，中国政府正在采取严格而坚决的措施，全国上下一心、闻令而动。如此规模的社会动员在全球公共卫生史上前所未有。它能奏效的原因，在于中国共产党领导下的中国制度优势。

　　巴基斯坦参议院外交委员会主席穆沙希德·侯赛因·赛义德指出，在与新冠肺炎疫情的斗争中，中国成功故事背后展现出坚韧品格：面对危机，中国政府有坚定的决心，强大的综合国力和大规模、强有力的紧急举措，中国人民团结一心、众志成城。我们有理由相信，世界第二大经济体完全有能力尽快打赢这场疫情防控阻击战。

　　“在疫情面前，中国政府展现出强大高效的组织和动员能力，令我印象深刻，这正是中国制度的优势。”法国前总理、法国政府中国事务特别代表拉法兰说。他还回忆了2003年4月作为法国总理率团访华的经历，称“中国这次采取的措施比2003年非典疫情时更快速、更强劲、更有力。我在中国人民身上看到万众一心、经受考验的能力”。

　　“为国际社会赢得宝贵时间”

　　2月24日，联合国秘书长古特雷斯到访位于日内瓦的世卫组织总部。他在讲话中表示，向中国所有无法过上正常生活、为遏制疫情蔓延付出巨大牺牲的人们表示感谢，“他们正在为全人类作贡献”。

　　新冠肺炎疫情是人类面对的共同挑战。中国疫情防控工作取得了阶段性的积极成效，鼓舞着世界其他国家的抗疫战斗。俄罗斯卫星通讯社2月26日的报道称，“面对疫情，中国采取的果断措施给世界注入了乐观情绪。”谭德赛表示，中国疫情顶峰已过，尚未构成“大流行病”，有关情况应给所有国家带来防控疫情的信心。

　　当前疫情形势依然严峻复杂，防控正处在最吃劲的关键阶段。中国外交部发言人表示，中国将毫不松懈地统筹做好下阶段疫情防控，积极加强国际和地区合作，与世卫组织保持良好沟通协调，同有关国家分享防控经验，向出现疫情扩散的国家和地区提供力所能及的帮助，携手应对疫情。

　　美国库恩基金会主席罗伯特·劳伦斯·库恩认为，中国在全面有力防控疫情的同时，积极主动、公开透明地同国际社会开展合作和信息交流，展现了负责任大国担当。“未来，历史学家很可能会把中国抗击新冠肺炎疫情的过程，视为世界范围内遏制新疾病传播的典范。就如何在全球化的世界中应对公共卫生事件，中国在这方面开展了全新探索，历史很可能为此感谢中国。”

　　国际抗病毒研究学会主席、比利时鲁汶大学病毒学教授约翰·内茨表示，中国是在与看不见的“敌人”作战。中国采取的一系列措施果断有力，有效遏制了疫情的蔓延，为国际社会有效应对这一全球公共卫生挑战赢得了宝贵时间。全世界医疗机构应该彼此协助，与中国共渡难关。

　　“中国政府不仅有效维护了本国人民的健康安全，也为维护世界人民健康安全作出了重大贡献。中国用实际行动展现了负责任大国形象。”汤加议长法卡法努阿说。

(责编：杨光宇、曹昆)
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