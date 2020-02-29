外交为民，我们一直都在（领事服务）

驻外使领馆工作人员（右一）在某机场为中国公民提供协助。

疫情来袭，你的安好是我的牵挂

新年伊始，新冠肺炎疫情的阴影笼罩华夏大地，在国外确诊、疑似病例也不断出现。离春节假期还有2天，会议室里，大家严阵以待，“部分国家有可能加大对入境中国旅客的检疫措施，节日期间值班的同志务必高度关注海外同胞求助情况，及时作出处理”。

果不其然，1月23日武汉“封城”，24日除夕当天从国外飞武汉的航班大面积取消，大批湖北同胞滞留海外。泰国来电！在曼谷机场滞留的湖北老人打电话，签证到期，酒店已退，无法回家，急得团团转。马来西亚来电！沙巴停航武汉，焦急的武汉小姑娘在电话那头哭喊着“叔叔，我想回家！”日本来电！越南来电！……外交部12308热线来电量猛增！“接线员和后台处理人手不足！”“备援人员全上，保障接线！确保求助渠道畅通！”对外通告同时发布：外交部领事保护与服务应急热线12308热线全天候为受新冠肺炎疫情影响的海外中国旅客提供协助。

国外的同胞，有些因航班停飞滞留海外，有些因语言不通无法向当地医疗机构求助，有些因籍贯等问题在当地遭受歧视。国内的同胞，有些因与海外亲友失联追寻下落，有些因提前预定了国外行程、询问还能否成行。一通通电话，或焦急万分，或惊慌无助，我一边处理着求助电话，一边与驻外使领馆、各部门联络，争分夺秒。

不知不觉间夜幕降临，我口干舌燥、饥肠辘辘，掏出一天没来得及吃的“早饭”，狼吞虎咽。“形势可能进一步严峻，今晚咱们加油干，明天通知在京的同志都来，一场硬仗还在后面！”同事说。“没问题！”我脱口而出。夜已沉寂，心却澎湃。外交为民，我们一直都在。

由于航班停飞，导致更多中国公民滞留海外，领保中心24小时应急状态持续延长。1月30日，疫情形势日趋严峻，滞留海外的湖北籍同胞越来越多，必须尽快安排接返。协助撤离海外中国公民，领保中心是行家，但这次却与以往不同，滞留人员分散在全球，飞行方案如何实施？人员在哪里、如何统计、如何集结？棘手难题一个个扑面而来。我们当即兵分4路，一路紧急协调驻外使领馆摸清滞留人员情况；一路请民航部门协调航空公司派出商业包机；一路请卫健部门安排专业的医护人员全程跟随；一路指导驻外使领馆与外方有关部门配合，做好人员安检、登机等各项准备。

各项手续快速办妥后，1月31日中午，飞往泰国曼谷、马来西亚哥打基纳巴卢的两架商业包机起飞。当天深夜，看到电视画面里航班抵达武汉，看到同胞们噙着泪水走出机舱，办公室内大家不禁鼓掌庆祝。我忽然鼻子一酸，热泪盈眶。不眠不休、奔波劳累，所有付出在这一刻都变成了值得。

全面应急，外交官在行动

随着海外确诊和疑似病例不断增多，一些国家采取了更为严格的防疫措施，甚至不顾世界卫生组织的建议，对中国公民采取“一刀切”政策，部分航空公司停飞了往返中国的航班，中国同胞入境受阻、权益受损等求助集中爆发。必须尽快减少滞留旅客“存量”！对于仍有直飞航班的国家，我们指导有关驻外使领馆做驻在国工作，要求外方保留或部分恢复已有的商业航班，开设临时航班让已经购票的中国旅客顺利回国。对于已经断航的部分国家，我们指导驻当地使领馆帮助他们改签机票，取道第三国回国。在各部门内外联动、夜以继日的不懈努力下，中国在海外滞留旅客“存量”稳步下降，工作“水位”从警戒线逐步恢复正常。

在继续开展接返湖北籍同胞相关工作的同时，我们积极指导驻外使领馆对在海外遇到困难的同胞施以援手，要求驻在国有关方面充分保障中国公民的合法权益。对于身在海外已经确诊或疑似的中国公民，敦促当地有关部门全力做好救治、隔离和筛查工作。

小黄是我在驻胡志明市总领馆的同事，他一天接听领保值班电话超过200个。有的咨询回国方法，有的报名搭乘包机，个别人情绪激动发泄怨气，也有人因滞留多时委屈伤心。小黄默默“消化”着所有来电人的情绪，应答咨询、登记信息、多方协调。他忙得顾不上吃饭休息，阳光大男孩儿也会突然情绪压抑——因求助人的焦急而焦急，因有限的“手和脚”而无力。但接起电话，他依旧专业、积极。“我是外交官，更是人民公仆”。

同事小潘到驻柬埔寨使馆从事领保工作刚满1个月，遇上这次疫情，工作量激增。她绷紧的神经不敢松懈，每天和确诊的中国公民家属联系，终于盼到治愈出院的好消息。那一家人回国的当晚，小潘因飞机延误着急，家属知道她忙了一天，劝她时间太晚先休息，但她守到凌晨1点，飞机起飞才放心。

其实，这样的“海外守护者”遍布世界各地，面对疫情，我们一直在行动。

疾风知劲草，烈火炼真金。领保中心同事们并肩战斗，夙夜在公，在这场抗疫战争的“海外战场”上坚守着外交为民的初心。抬眼望见外交部12308热线那句熟悉的话语：“无论走到哪里，祖国在你身后”，这句话温暖了老百姓，也鼓舞了我们领保人。

（据外交部领事直通车）

(责编：杨光宇、曹昆)