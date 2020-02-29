“为敬业奉献的中国建设者点赞”

新冠肺炎疫情发生以来，中国企业在“一带一路”沿线国家和地区的工程项目都在稳步推进。一些项目的外方负责人在接受本报记者采访时表示，中国政府为应对疫情采取了果断高效的措施，一定能战胜疫情。面对疫情影响，中国建设者没有放松对项目工期和质量的要求，其敬业精神和技术水平得到当地民众的称赞。

“特殊时期，中国员工为项目施工保驾护航，给我们吃下了定心丸”

达累斯萨拉姆港（以下简称达港）被视为坦桑尼亚的“门户港”，也是东非诸多国家的出海口和经济通道。由中国港湾工程有限责任公司（中国港湾）承建的达港1至7号泊位改扩建项目，是坦桑尼亚近50年来首个大型水利工程。一个多月来，达港的中国建设者在积极防控疫情的同时，依然保证港口正常运行。

在改扩建项目现场，可以看见紧张作业的清淤船和装卸集装箱货物的巨轮。“有的回国休假人员因疫情无法按时返回，我们就在当地招聘工人。”项目经理吕威说。项目部将人员安全与健康放在第一位，采购了口罩、消毒液等防护物资。参与采购的当地员工托马斯说：“中国同事很为我们着想，他们在大热天里跑遍了城市的大街小巷，购买各类防护用品。”

“保工期不停运”是当前的重要任务。“我每天都在关注疫情，中国政府采取积极有效举措防止了疫情扩散。”主管项目的港务局副总经理维通德说，“港口区位重要，泊位停运会造成巨大经济损失。特殊时期，中国员工为项目施工保驾护航，给我们吃下了定心丸。”

维通德介绍说，近期中国港湾多次召集会议，一方面积极招聘当地的工程师和工人，强化与当地分包队的合作，补充人力；另一方面，对施工物资提前做好完整规划，多渠道增加采购并强化运输方式，保证项目施工进程。“中方团队主动加强了人员管控，包括对从中国来坦人员进行14天隔离等，体现了中方高度的责任感和细致严谨的工作态度。”

“我每月工资能拿到上百万先令（约合3000元人民币），远高于当地工资标准。这让我家过上了好日子。”琼斯是项目部人力资源助理，她说，“为了给我们建造一个好码头，即使受到疫情影响，中国建设者仍然高标准落实项目工期和质量要求，体现了极强的专业性。我们要为敬业奉献的中国建设者点赞。”

“克服疫情带来的困难，保障正常施工，中国建设者的责任与担当令人感动”

日前，在土耳其阿达纳省尤穆塔勒克县，上海电力下属的胡努特鲁电厂（以下简称电厂）项目设备堆场第一台龙门吊桁架吊装到位。电厂是中国在土耳其最大的直接投资项目，是“一带一路”倡议和土耳其“中间走廊”计划对接的重点项目，总投资约17亿美元，去年9月正式开工。

连日来，为应对新冠肺炎疫情造成的施工人员进场受阻、设备物资发运延迟等困难，上海电力土耳其EMBA发电有限公司带领总承包商、主要分包商团结协作，攻坚克难，确保项目施工安全有序开展。

“疫情发生后，之前回中国休假的员工无法如期复工。”电厂副厂长李晓峰说，“我们积极动员各参建单位留守项目现场的员工，大家都放弃休假投入工作，全力保证项目施工正常运行。”

面对疫情影响，项目参建单位中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司选择引入当地施工队伍，增加当地雇员。“我们把原计划由中国施工队伍完成的一些项目，转交给当地施工队。在管理组织得当的情况下，施工进度的延误可以降到最低。”现场负责人郑九德说。

电厂厂长方杰表示：“我们相信，随着疫情得到有效控制，人员进场和物资发运将逐渐恢复正常，加上项目施工现场的有效组织、施工工序的优化调整，如期完成项目建设、保证电厂按时投产不成问题。保工期，是我们对抗击疫情的最大贡献。”

土耳其《地中海报》《新闻报》《南部新闻》《承包商报》等多家媒体为中国企业艰难时刻守信履约的举措点赞。其中一篇报道称，尽管疫情给项目施工带来不少困难，但在中国企业的努力下，电厂建设一直在有序进行。

“克服疫情带来的困难，保障正常施工，中国建设者的责任与担当令人感动，当地民众对项目建设充满信心。我们相信，所有艰难都会成为过去。中国一定能战胜疫情。”EMBA公司土耳其籍总经理梅泰说。

“中国企业迎难而上，为铁路运营提供坚定支持，让我们备受鼓舞”

阿布贾至卡杜纳铁路（以下简称阿卡铁路）是“一带一路”建设在尼日利亚取得的重要成果，也是尼日利亚第一条现代化铁路。阿卡铁路促进了尼日利亚经济社会发展，切实惠及当地民众生活。该项目由中国土木工程集团有限公司承建并提供运营技术支持，全长186.5公里，已正式通车3年多。

近日，记者来到尼日利亚铁路公司阿卡铁路伊都火车站运营部。“正是在中国的帮助下，才有了今天的阿卡铁路，它比公路更加快捷便利，成为尼日利亚经济发展的重要支撑。”伊都火车站站长库莱说，“疫情造成人手短缺，中国企业和建设者们吃苦耐劳，在自己的岗位上兢兢业业，为铁路正常运营和民众出行作出重要贡献。”

阿达姆自2016年起便在伊都火车站工作，现在是运营部经理。阿达姆说，在中国企业帮助下，我们采取了多种措施防范新冠肺炎疫情，例如在车站出入口均进行体温监测，站内以及车厢等处均放置有洗手液。“感谢中国企业克服困难保障铁路运营。公司业绩没有受到疫情影响，旅客人数稳步增长，每天约有4000至4500人次乘车。”

“比疫情更可怕的是恐慌情绪。在预防疫情方面，我们做了很多工作，例如每趟列车都有4名医务人员随行，一旦发现情况，能够第一时间处理。”列车检查员奥布泰·伊曼努尔说，“面对疫情，中国企业迎难而上，为铁路运营提供坚定支持，让我们备受鼓舞。我非常钦佩中国政府所做的防控努力，中国一定能战胜疫情。”

（本报约翰内斯堡、安卡拉、阿布贾2月28日电）

《 人民日报 》（ 2020年02月29日 03 版）

(责编：杨光宇、曹昆)