原标题：英国病毒学家：中国在新冠肺炎疫情数据共享上公开透明 有助全球早日攻克病毒

英国病毒学家拉温德拉.古普塔教授接受总台记者专访

古普塔教授办公所在的大楼（摄影梁弢）

国际在线报道（记者 梁弢）：英国剑桥大学病毒学及临床微生物学教授拉温德拉·古普塔近日在接受总台记者采访时表示，中国不仅对于新冠肺炎疫情应对得当，而且相关数据发布公开透明，有助于全球共同努力早日遏制病毒传播并完全攻克病毒。

在剑桥治疗免疫学和传染病学研究所任核心研究人员的拉温德拉·古普塔教授当地时间27日接受总台记者专访时表示，中国有关方面以公开透明的态度积极与全世界分享新冠病毒的研究数据和信息，极大助力了全球科研人员协同作战，早日攻克病毒。“我认为中国政府和相关机构是以公开的态度，与世界其他国家共享相关新冠病毒的信息，以便全球研究人员能够共同努力遏制病毒的传播，并且有效掌握病毒在生物学方面的特征和遗传基因序列信息。这都是非常积极的贡献。”

古普塔教授指出，中国政府为应对新冠肺炎疫情采取的措施积极有效、专业性强。“我觉得中国对疫情的应对非常好。他们可以在两、三周就建起医院。从新闻上，我看到中国政府采取了很多有效的措施，比如严格的隔离措施，可以有效遏制病毒传播，这是非常积极的防控措施。”

古普塔教授强调，当前除中国以外很多国家和地区都出现了疫情集中出现的情况，而中国所采取的很多应对举措都非常值得学习借鉴。他指出，英国是一个多元的社会，是许多不同国籍居民工作和生活的国家，特别是伦敦和武汉规模相当，人口稠密，且人员来往众多，存在很大的输入性感染风险。因此，采取必要的防疫措施刻不容缓。

古普塔教授还指出，中英两国包括世界其他国家在病毒研究方面已经携手取得了相应的进展，如果有关国家在更高层面进一步拓展合作，将对于在全球范围遏制并攻克病毒起到关键作用。“我认为合作至关重要。特别是在病毒诊断方面，我们已经有了大量卓有成效的合作。发现并共享病毒遗传基因序列，可以有效研究病毒的传播路径和毒株发展过程的相互关系，这都是非常重要的。而这样的合作正是中英两国以及世界其他国家科研人员正在进行的。我认为在更高层面上还有更多合作要进行，而这将是在全球范围内遏制病毒的关键。”

采访最后，古普塔教授对于最终战胜新冠病毒阐释了自己谨慎乐观的信心。“我想说，最终我们会赢得胜利。但是胜利意义的大小则在于，我们最终可以避免多少人因新冠病毒而死亡。”

(责编：曹昆)