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六个故事读懂老外留守中国共抗疫情：领导有方、措施得力、令人安心

严玉洁

2020年02月28日22:28  来源：中国日报网
 
原标题：六个故事读懂老外留守中国共抗疫情：领导有方、措施得力、令人安心

　　新冠肺炎疫情暴发后，很多国际人士决定留守中国、共同抗疫。是什么促使这些外国人做出这样的决定？他们纷纷表示，中国领导人勇于担当令人赞赏，中国政府措施得力让人心安，在这片土地上宾至如归。

　　美国人迈克尔·墨菲：中国领导人令人赞赏

　　美国人迈克尔·墨菲是一名职业教育家、作家，目前生活在河南省郑州市。疫情暴发后，他本可以回国，却选择坚守中国。

　　墨菲说：“在这个关键时刻，中国领导人付出巨大努力、投入大量财力来应对疫情。（中国）仅用10天时间就建好两座收治医院，成千上万名医务人员支援武汉，与世界卫生组织紧密合作，对湖北省大部分地区实行封闭式管理。”

　　墨菲所在的河南省也采取了迅速、有效的行动，当地政府竭尽所能照顾好民众，这些他都看在眼里。“中国真的很了不起，中国人很了不起，中国领导人令人赞赏。他们是我心目中的英雄。在这里，我想说一声‘加油’。”

　　他表示，我们将赢得与病毒的这场战斗，中国将克服这一切，并将比以前更加强大。

　　意大利人普拉托：中国向世界展示了自己的力量

　　意大利科学家萨拉·普拉托是江汉大学生命科学院的副教授。她和儿子马泰奥一起在武汉生活了8年，他们本可以在疫情初期就回到意大利，却选择了留下来。

　　普拉托解释说：“我不想离开武汉，这里就是我的家。在这里，我比在其他任何地方都能发挥自己的作用。”

　　她表示：“我对中国人民以及辛勤工作的医护人员充满信心。与一开始的情况相比，现在已经发生了很大的变化。中国向世界展示了自己的力量。”

　　为了帮助生活在武汉的外国人，湖北开通了60条双语服务热线，已经接听了23000余通外国居住者电话。此外，有关部门还在多个平台上以多种语言发布通知，提供有关预防和控制、健康事项、服务等方面的信息。

　　普拉托说，尽管不知道疫情何时结束，但是确实看到了情况的改善，“笑声就是疫情期间最好的药物”。

　　俄罗斯人唐曦兰：我对中国战胜疫情充满信心

　　俄罗斯人唐曦兰（Podareva Anastasia）在浙江省杭州市学习和生活了7年。疫情发生后，她选择留在杭州，并以诗歌表达支持。

　　唐曦兰表示：“中国人民在抗击新冠肺炎疫情中所体现的团结和勇气令我印象深刻，并让我深深感动。在我看来，这就是这个国家的力量和魅力所在。”

　　她注意到，在抗疫期间，中国人民齐心协力共同面对挑战，全国各地的医务人员加入了战斗，民众响应政府呼吁待在家中，组织和个人自发捐款。

　　她说，中国采取的有力措施打消了我的疑虑，也让我在俄罗斯的家人更安心，我对中国战胜疫情充满信心。

　　唐曦兰相信，在疫情结束后，中国会投入更多营造更加清洁和美丽的环境中，民众也会更加享受健康、快乐的生活。

　　巴基斯坦人尼亚齐：一些国际媒体没有公正报道

　　巴基斯坦人穆罕默德·穆萨汗·尼亚齐是山东商业职业技术学院的一名留学生。作为疫情的见证者，他认为一些国际媒体没有做出公正报道。

　　尼亚齐说，面对疫情，中华民族斗志昂扬，作为一个见证者，我很感慨。“他们上门提供口罩、消毒剂、药品、食物……还有精神上的支持。这是一个艰难的时刻，但是他们的精神给我留下了深刻的印象。”

　　他进一步指出：“我对一些国际媒体起到的负面作用非常失望。2020年一开始就遇到各种灾难，比如澳大利亚丛林大火、威尼斯洪水、土耳其和日本地震、东非和南亚的蝗灾。为什么偏偏要对新冠病毒进行如此负面的报道呢？”

　　尼亚齐表示，中国人在以最好的方式与病毒作斗争，我将待在这里，支持我们的朋友们，并在这个充满机遇的安全之地追求我的目标。

　　孟加拉人巴布卢·库马尔·达尔：我们与中国并肩作战

　　孟加拉人巴布卢·库马尔·达尔去年12月来到位于山东省烟台市的烟台职业学院任教，见证了学校是如何帮助教职人员和学生应对疫情的。

　　他说，有关部门提供了充足的水、食物、水果、口罩、医疗设备、药品还有室内游戏设施，即便是在农历新年假期也没有懈怠。

　　对于那些需要回国的国际学生，有关部门也给予了充分的照顾。这些学生在接受了全面和定期的健康检查后，回到了各自的国家。

　　达尔表示：“我们过去、现在和将来都与中国站在一起。”

　　在达尔看来，正如中国此前所证明的那样，它有足够的潜力来迅速应对疫情的暴发和这种局面。

　　伊拉克人阿部：中国好 世界才会好

　　伊拉克人阿部（Ghamgeen Izat Rashed）在武汉大学电气与自动化学院任副教授。疫情发生后，他一直留在武汉。

　　阿部说：“疫情发生后，按照政府的要求，我和家人尽量不出门，出门就戴好口罩。我们取消了回家吃团年饭、拜年等活动。我们一家三口一直在珞珈雅苑的家里待着，我岳父岳母一家在汉阳，大家都在家里没有出去。我们在家看看新闻、影视剧，每天消毒、锻炼，指导孩子学习、陪孩子玩，我们的生活很充实。”

　　他表示：“我对中国防治疫情有信心。我会一直待下去，我不会离开武汉的。中国好、中国人好，世界才会好。”

(责编：曹昆)
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