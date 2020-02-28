世卫组织：全球新冠肺炎疫情防控处于“决定性”时刻

新华社日内瓦2月27日电（记者凌馨 沈忠浩）世界卫生组织总干事谭德塞27日在日内瓦表示，全球新冠肺炎疫情防控正处于“决定性”时刻，各国都应制定“全方位”的疫情防控方案。

在当天的世卫组织例行记者会上，谭德塞强调：“我们正处在决定性的时刻。在过去两天里，中国以外的世界其他地区报告的新增确诊病例数已经超过了中国的新增确诊病例。”

谭德塞说，疫情防控方面的积极信号是，当采取像中国那样的防控措施时，可以看到病例数确实在下降并最终可以得到控制；同时，世界其他地区病例却在增多，尤其是在伊朗、意大利和韩国等地出现了大量病例。“整体而言，我们确实处在一个非常微妙的境地，疫情可能朝任何方向发展，而这将取决于我们如何应对”。

谭德塞表示，世卫组织提倡采取“全方位”的疫情防控方案，即“每一个国家必须同时为所有可能发生的情况做好准备”，为本国可能发现的零散病例、聚集性病例、社区传播乃至持续社区传播做好准备。他强调，任何国家都不应抱有本国不会出现病例的侥幸心理。

谭德塞指出，世卫组织正在提供各种有关工具，帮助相关国家做好相应准备，例如已经向57个国家运送了检测试剂盒，向85个国家运送了个人防护装备，通过网上课程以多种语言培训了8万多名卫生工作者。世卫组织还发布了操作指南，指出了8个关键领域里可以采取的具体行动，帮助各国预防、发现和管理病例。

他强调，只要采取正确的措施，疫情就可以得到遏制。“这是来自中国的关键信息之一”。

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