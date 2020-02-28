欧盟称明年“英货入欧”一律受检

欧洲联盟与英国未来关系谈判的欧方首席代表米歇尔·巴尼耶26日在比利时布鲁塞尔说，英国“脱欧”过渡期一满，自明年元旦起，凡英国货物入境欧盟一律接受海关检查。

欧盟与英国定于3月2日就未来经贸关系开始新一轮谈判。双方咬定各自立场不放松。巴尼耶26日出席欧洲议会活动时重申立场，称欧盟绝不会为了与英国达成协议，承担欧洲单一市场完整性受破坏的风险。

【边检“严阵以待”】

英国1月31日正式退出欧盟，过渡期至12月31日结束，意味着无论谈判成功与否，英欧贸易关系将不再“维持现状”，英国不再受欧盟法规约束，同时不再享受欧盟成员待遇。

巴尼耶说：“自明年1月1日起，英国货物进入欧洲单一市场一律接受海关查验。”他透露，与英国隔着英吉利海峡的欧盟三国均已各自增加海关查验人手，法国、荷兰各增加700人，比利时增加400人。

不过，巴尼耶没有提及欧盟届时如何处理爱尔兰与英国北爱尔兰地区间人员和货物流通问题。英爱边境地区能否避免“硬边界”、即恢复实体海关和边防检查设施等一直是英国“脱欧”事务一大难点。

巴尼耶提醒英方，不要违背前期“脱欧”谈判中就英爱边境和英欧外交防务合作等关键事项所作承诺，包括保证公平竞争的市场环境。

他重申，欧盟不会比照欧盟与加拿大签署的自贸协定条件与英国签协定，因为“英国不是加拿大”。

英方希望仿照加拿大所获待遇，就货物贸易享受几乎涵盖所有领域的欧盟市场准入便利。但欧盟方面坚持，在与欧盟间贸易体量、融合度、历史牵连、地理距离以及对欧洲市场的潜在影响力等方面，英国与加拿大不可同日而语。

【确保“公平竞争”】

欧盟委员会的数据显示，2018年英国对欧盟出口额达1970亿欧元，超过加拿大、日本、韩国三国合计对欧出口额1250亿欧元。“脱欧”过渡期后，英国将成为欧盟第三大贸易伙伴。

巴尼耶说，欧盟愿意向英国提供“前所未有”“超级优惠”的市场准入待遇，但前提是确保英国在欧盟市场不得享有“不公平的竞争优势”。

路透社等媒体解读，欧盟强调这一前提，是担忧英国凭借整体经济实力和伦敦的金融中心地位，成为“泰晤士河岸的新加坡”，不受欧盟环境保护、劳动就业、政府补贴、税务等领域法规约束，以低关税等优惠条件与欧洲以外国家签署贸易协议，从而削弱欧盟成员国企业相对英国企业的竞争力。

另一方面，欧盟希望严密监督“原产地规则”的执行，确保英国未来出口到欧盟、享受“零关税”“零配额”待遇的产品不是在别国生产、仅在英国完成组装的低价产品。（沈敏）（新华社专特稿）

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