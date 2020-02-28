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英国政府：6月将视进展决定是否退出英欧贸易谈判

2020年02月28日08:35  来源：新华网
 

　　新华社伦敦2月27日电（记者桂涛 杨晓静）英国政府27日发布的一份关于英欧未来关系谈判纲领的文件指出，英国寻求与欧盟达成全面自由贸易协定，但将在6月份视进展决定是否退出贸易谈判。这意味着今年底，英国仍可能主张在英欧未达成贸易协议的情况下结束“脱欧”过渡期。

　　文件强调，英国希望与欧盟达成类似于欧盟与加拿大的全面自由贸易协定，基本覆盖所有贸易。为此，英国还参考了欧盟与日本、韩国等国的贸易协定。

　　文件指出，英国致力于经过数轮谈判，到6月份明确贸易协议的大致框架，并在9月份前迅速敲定协议。如果到6月份谈判情况不如预期，政府将需要决定，其注意力是否应从谈判转移到有序退出过渡期的准备上来。

　　英国内阁大臣戈夫当天在议会下院回答提问时也强调，英国希望未来10个月与欧盟达成全面自贸协定，英国在谈判中不会用主权完整作为交换条件，如果到6月份无法达成协议的大致框架，英国将决定退出贸易谈判。

　　英国于1月31日正式“脱欧”并进入过渡期，英国首相约翰逊多次承诺，将在今年12月31日结束的过渡期内与欧盟达成贸易协议，不准备延长过渡期。如果英欧届时无法达成贸易协议，双方贸易关系将回到世贸组织规则下。舆论认为，这一结果对互为重要贸易伙伴的英欧而言将是“双输”。

　　然而，英国议会国家安全战略委员会委员、英国议会上院议员查尔斯·鲍威尔在接受新华社记者采访时说，英欧退回到世贸组织规则下，可能会给双边贸易带来一些不便，但“也并非世界末日”。

　　英欧双方计划于3月2日正式开始贸易谈判。英国政府当天发布的文件还指出，除全面自贸协定外，双方还将单独就渔业、刑事执法和司法合作以及航空、能源和民用核合作等技术领域分别达成协议。

(责编：于洋、徐祥丽)
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