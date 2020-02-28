安理会要求中非共和国境内武装组织停止敌对行动

新华社联合国2月27日电（记者林远）联合国安理会27日发表声明，要求中非共和国境内武装组织停止一切形式的敌对行动，表示有可能根据和平协议相关条款对不遵守协议的当事方采取包括制裁在内的措施。

声明说，安理会成员欢迎中非共和国去年2月在首都班吉签署和平协议后在执行方面取得的进展，但也对和平协议一些关键条款的拖延执行表示关切，并敦促所有签署方全面履行其承诺。

声明说，安理会成员强烈谴责中非共和国境内武装组织在全国各地尤其近日在北部和东部违反和平协议的暴力行为，要求其停止一切形式的敌对行动，停止煽动种族和宗教仇恨，停止违反国际人道主义法并侵犯和践踏人权，停止对人道主义工作人员的攻击。

2013年12月，安理会通过决议，决定对中非共和国和平与稳定破坏者实施武器禁运。2014年1月，安理会决定进一步实行旅行禁令和资产冻结的制裁措施。安理会此后延长了这些制裁措施。今年1月，安理会通过第2507号决议，将针对中非共和国和平与稳定破坏者的制裁措施延长至2020年7月31日。

中非共和国近年局势动荡，当地武装组织之间冲突不断。在国际社会斡旋下，安全局势有所好转。2019年2月，中非共和国政府和该国14个武装组织正式签署和平协议。

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