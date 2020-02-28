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以色列两名前高级官员涉嫌贪腐将被起诉

2020年02月28日08:23  来源：新华网
 

　　新华社耶路撒冷2月27日电（记者尚昊　陈文仙）以色列国家检察官办公室27日宣布，两名前高级官员因在代号为“3000号案件”的德国潜艇采购案中涉嫌贪腐将被起诉。

　　以色列国家检察官办公室当天发表声明说，将被起诉的两人是曾任国家安全委员会副主席的阿夫里埃勒·巴尔·优素福和海军前高级官员沙伊·布罗什。在“3000号案件”中，优素福涉嫌贿赂、欺诈和背信，布罗什则涉嫌充当中间人，在优素福与案件中的其他被告之间传递信息。

　　潜艇采购案于2016年年底曝光。以色列媒体报道说，“3000号案件”可能是以色列历史上最大的贪腐丑闻。该案件涉及两项以色列与德国蒂森克虏伯公司签署的交易，一是价值约15亿欧元的3艘潜艇，二是数艘价值约4.3亿欧元用于保护天然气开采平台的导弹艇。

　　2018年6月，以色列总理内塔尼亚胡就“3000号案件”首次接受警方问讯。2019年12月2日，以色列总检察长曼德尔卜利特正式提交对涉嫌3起贪腐案件的内塔尼亚胡的起诉书。12月5日，以色列国家检察官办公室宣布，决定就“3000号案件”起诉内塔尼亚胡的前律师戴维·希姆龙、内塔尼亚胡办公室前主任戴维·沙兰、蒂森克虏伯公司在以色列的代表迈克尔·加诺、海军前司令埃利泽·马罗姆等人，指控涉及贿赂、背信、洗钱等。

(责编：于洋、徐祥丽)
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