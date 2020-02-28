埃及《今日新闻》

新冠肺炎疫情对中国经济造成的影响是暂时的，中国经济长期向好的基本态势不会改变，而且在零售、医疗等方面出现了新的增长点。当前，中国在积极防控疫情的同时，也采取一系列措施减轻中小企业负担，为市场注入了流动性，也为经济发展保驾护航。相信在不久的将来，中国就能赢得疫情防控阻击战，持续为全球经济增长注入动能。

乌兹别克斯坦《人民言论报》

新冠肺炎疫情暴发后，中国政府果断采取严格的防控措施，赢得多国领导人和国际组织负责人的高度赞扬。用创纪录的速度确定病毒基因组序列，并立即与世界卫生组织分享信息，为新冠肺炎的预防与诊断作出了巨大贡献，也为维护地区和全球公共卫生安全作出了贡献。中国的防疫措施值得其他国家借鉴。中国尽可能地保证了其他国家的安全，中国的作为令人钦佩。

俄罗斯塔斯社

中国政府采取的措施有效遏制了新冠肺炎疫情蔓延。在抗击疫情的过程中，中国人民万众一心，表现出高度的责任心和团结精神。

希腊雅典—马其顿通讯社

中国拿出卓有成效的措施应对新冠肺炎疫情，令人印象深刻。中国政府展现了负责任大国的担当，有效遏制疫情在全球范围传播。中国为全球经济和世界贸易作出了重要贡献。随着疫情逐步好转，中国各地也加速推进复工复产，社会保持积极有序运转。相信疫情对中国经济的影响是暂时和有限的，中国经济形势整体向好。

哥斯达黎加号外媒体集团旗下《号外报》

为应对新冠肺炎疫情，中国的口罩工厂全天不间断地生产口罩，逐渐恢复市场供应。中国政府在全国范围内采取延长假期、加强社区管理等措施。与此同时，中国政府同外国政府及国际机构保持经常性沟通，每天发布疫情相关信息。哥斯达黎加驻华大使馆已经从中国的卫生部门获取第一手的信息，掌握了疫情的情况。

泰国公共电视台

中国为防控疫情采取一系列有力措施，包括建立专门收治新冠肺炎患者的医院、加速口罩等医疗防护用品生产、延长春节假期等。中国政府有信心遏制新冠肺炎疫情传播，正采取全面、有效的措施，同时积极与世界各国及相关国际组织分享信息、进行合作。

南非《索韦托人报》

自新冠肺炎疫情暴发以来，中国与世界各地的科研人员积极配合，努力探索治疗方法。在确认发现新冠病毒后，中国科研人员在很短时间内完成病毒基因组测序工作并分享研究成果，充分展现了其开放性和透明性，值得赞赏，也为世界各国防控疫情起到重要作用。目前，针对新冠病毒的疫苗研发也在进行中，中国十分注重抗病毒药物及疫苗研发的国际合作，充分彰显了开放合作的心态。

（本报记者周輖、周翰博、屈佩、韩硕、李晓骁、林芮、李滢嫣编译）

《 人民日报 》（ 2020年02月28日 17 版）

(责编：杨光宇、曹昆)